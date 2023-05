Rimini: giovedì scuole riaperte, l'aggiornamento su strade e sottopassi chiusi

Cronaca

Rimini

| 15:34 - 17 Maggio 2023









A partire dalla mattinata l'amministrazione comunale di Rimini ha disposto i controlli per verificare lo stato dei plessi scolastici e delle palestre delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per individuare eventuali danneggiamenti o criticità in seguito all'ondata eccezionale di maltempo.



I tecnici comunali e di Anthea hanno terminato i sopralluoghi in tutti gli 80 plessi di competenza comunale intorno alle ore 14,30 senza segnalare particolari criticità. Le problematiche più ricorrenti riguardano limitate infiltrazioni di acqua piovana all'interno e piccoli allagamenti nei giardini. Il plesso più interessato dalle infiltrazioni è l'asilo Glicine, in zona Ina Casa, oggetto di interventi da parte dei Vigili del fuoco, che verranno completati entro la giornata di oggi.



Considerato il buon esito dei controlli condotti, il Comune di Rimini, a seguito dell'incontro che si è svolto questa mattina con gli altri Comuni della provincia, ha disposto da domani la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d'infanzia ed i servizi educativi 0-3 anni, presenti sul territorio comunale.



Saranno riaperti da domani anche i centri di formazione professionale (IeFP), i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani, i centri diurni per disabili e i centri socio-occupazionali nonché degli impianti sportivi comunali e palestre scolastiche aventi sede nel territorio comunale.



Start Romagna domani sarà operativa su tutto il territorio provinciale, inclusi i trasporti scolastici.



AGGIORNAMENTO SUGLI INTERVENTI Proseguono le attività di intervento e di presidio del territorio da parte della Protezione Civile comunale, della Polizia locale, delle squadre di Anthea impegnate insieme ai tanti volontari delle associazioni aderenti alla Protezione civile per verificare la situazione di strade e sottopassi del territorio comunale e per monitorare le zone critiche.



La circolazione si sta progressivamente riaprendo e al momento risultano chiusi tre sottopassi (Bruschi a Viserbella, Genghini a Viserba e il sottopasso pedonale di via Lugano), mentre le strade parzialmente chiuse sono Via Castellaccio per la caduta di rami, via Palmiri, Maceri e Delle Piante per parziali allagamenti.



Risulta ancora chiusa al traffico in via precauzionale, per rischio di esondazione del fiume Marecchia, la strada statale 16 dal km 201 al km 201,500, così come disposto da Anas.



Già a partire dalla giornata di domani le squadre di Anthea saranno all'opera con un piano straordinario di interventi di ripristino in seguito ai danni alle pavimentazioni stradali che l'effetto del maltempo ha provocato.