Misano riparte, viabilità ripristinata e scuole pubbliche aperte

Attualità

Misano Adriatico

| 15:14 - 17 Maggio 2023

Scuole comunali Misano Adriatico.

Misano riparte. Questa mattina (17 maggio) i tecnici del Comune hanno ispezionato insieme al Sindaco gli edifici che ospitano le scuole comunali per verificarne la piena e sicura agibilità; allo stesso modo sono stati passati in rassegna i sottopassi e la viabilità che nelle ultime 24 ore avevano avuto situazioni critiche, già sostanzialmente risolte nel tardo pomeriggio di martedì.





Il vertice s'è concluso con la decisione di riaprire tutte le scuole che da domani potranno riprendere il regolare svolgimento e che saranno raggiungibili dalle auto private, dalle linee scolastiche pubbliche e urbane.





“Ringrazio tutti coloro che in queste giornate complicate e dense di preoccupazione – il commento del Sindaco Fabrizio Piccioni - hanno lavorato per verificare e ripristinare le situazioni causate da precipitazioni eccezionali. Ora servirà concentrarsi sul territorio e in particolare la zona mare. Fra poco si avvia la stagione turistica e dobbiamo farci trovare pronti. A nome della comunità misanese esprimo vicinanza a tutti coloro che nel cesenate e nel ravennate stanno vivendo una situazione drammatica”.