Alluvione in Romagna, il Vescovo di Rimini elogia la solidarietà della popolazione riminese

Attualità

Rimini

| 14:15 - 17 Maggio 2023

Il Vescovo Niccolò Anselmi.





Di Niccolò Anselmi*



“Esprimo tutta la mia vicinanza e invio la benedizione a nome di tutta la Diocesi di Rimini a tutti coloro che sono stati colpiti dai violenti nubifragi di questi giorni.

Ringrazio tutti coloro – enti, istituzioni, volontari – che si sono messi a servizio e a disposizione e si sono prodigati in queste ore difficili e drammatiche per intervenire, aiutare, collaborare, porre rimedio ai danni causati dal maltempo.

Nelle prossime ore, quando l'allerta meteo sarà terminata ma la popolazione colpita da questa grave calamità dovrà affrontare nuovi e importanti sforzi per ripartire, credo che questa bella e necessaria solidarietà e fraternità debba continuare ad esprimersi.

Un caro augurio a tutti”.



*Vescovo di Rimini