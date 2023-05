Allagata struttura della Papa Giovanni XIII, 15 ospiti costretti all'evacuazione

Cronaca

Rimini

| 14:12 - 17 Maggio 2023



Il forte maltempo ha provocato danni anche a una casa famiglia della Papa Giovanni XXIII, che si trova in via Tolemaide. L'alluvione ha provocato l'allagamento del piano terra e le 15 persone ospitate, 9 diversamente abili, sono state accolte in un'altra struttura, la Colonia Stella Maris. Ad aiutare i volontari nell'evacuazione è intervenuto anche un ragazzo che aveva finito di scontare la propria pena proprio in una struttura della Papa Giovanni, un bel gesto che merita di essere raccontato.



La Papa Giovanni XXIII informa anche sui danni subiti nella struttura che ospita la Cooperativa La Fraternità a Poggio Torriana.