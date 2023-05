Agricoltura e danni da maltempo, Lollobrigida: 'Romagna al centro dell'attenzione delle istituzioni'

Attualità

Rimini

| 14:10 - 17 Maggio 2023

Gianni Indino (Caar) e il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

La conferenza “L'Italia alla prova del cambiamento: la risposta dei mercati agroalimentari all'ingrosso” organizzata a Roma dalla rete d'imprese Italmercati è stata anche l'occasione per parlare con il ministro dell'Agricolutra, Francesco Lollobrigida, del difficilissimo momento che sta attraversando l'Emilia Romagna e in particolare il territorio romagnolo, a causa del forte maltempo delle ultime giornate che ha portato distruzione su vaste aree.



“Questo appuntamento, organizzato nell'ambito dei lavori che favoriscono e promuovono la crescita dei mercati ortofrutticoli e la loro rilevanza nel comparto agroalimentare, è stato anche l'occasione per parlare della tremenda attualità che riguarda i nostri territori. Nel suo discorso – spiega il presidente del CAAR – Centro Agro Alimentare Riminese, Gianni Indino - il ministro Lollobrigida ci ha anticipato che già nel pomeriggio di oggi vedrà il ministro per la Protezione Civile, Musumeci e quello del Lavoro, Calderoli in un vertice che vedrà al centro la situazione in corso in Emilia Romagna.



A margine, il ministro mi ha poi assicurato personalmente che il nostro territorio è al centro dell'attenzione delle istituzioni nazionali, che sono in costante contatto con le autorità locali per monitorare la situazione e che già oggi getteranno le basi per gli interventi di sostegno per la popolazione e le categorie economiche.

Come CAAR – Centro Agro Alimentare Riminese, anche attraverso il supporto di Italmercati e alle associazioni di categoria sottoporremo alle istituzioni nazionali e locali le esigenze che si stanno via via palesando. Superata l'emergenza di queste ore, rimarranno i gravi danni subiti dai produttori e dai commercianti di prodotti agroalimentari, nostri principali collaboratori. Siamo vicini e abbiamo a cuore le sorti di queste imprese e ci stiamo attivando con grande energia affinché alle parole venga dato seguito con soluzioni immediate, sollecite e concrete a favore dei produttori e dei commercianti agricoli colpiti dal disastro.



Il CAAR anche in questa emergenza è rimasto e rimane aperto per dare risposte alla collettività e ribadire come già accaduto durante l'emergenza pandemica il ruolo fondamentale della struttura al servizio dei cittadini e degli operatori facendo arrivare regolarmente sulle tavole frutta e verdura fresche”.