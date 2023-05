Rimini, nuovi interventi nei cimiteri comunali: dal Civico a quelli di San Vito e Corpolò

Attualità

Rimini

| 13:24 - 17 Maggio 2023

Foto di repertorio.

La Giunta comunale ha approvato il programma di manutenzione per i cimiteri del territorio riminese, una pianificazione di lavori aggiornata dagli uffici sulla base delle esigenze emerse e ordinate dando priorità agli interventi mirati a potenziare la sicurezza degli immobili e i servizi per gli utenti. Il programma in particolare interessa il Cimitero monumentale della città e sei cimiteri presenti nelle zone interne, con lavori in programma per le prossime tre annualità (2023-2025) per un investimento complessivo di oltre 550 mila euro.





L'elenco dei progetti di fattibilità approvato prevede per l'anno in corso un nuovo intervento sul cimitero civico di Rimini, con il restauro della cappellina settore ponente (per 80mila euro) e per la manutenzione straordinaria del solaio del primo piano del settore di levante (150mila euro). Sono inoltre previsti interventi al cimitero di Corpolò, con il consolidamento mura di cinta, l'impermeabilizzazione delle coperture, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura, il rifacimento degli impianti elettrici e dei vialetti interni (55mila euro). Il programma del 2023 prevede interventi anche al cimitero di San Vito, che interesseranno copertura, pavimentazione, facciate colombari oltre alla sistemazione dei marciapiedi e all'eliminazione barriere architettoniche (45mila euro).





Per il 2024 il piano proseguirà con il cimitero di Santa Cristina (restauro della chiesetta e dei colombari, il rifacimento impianto elettrico, consolidamento mura esterna e rimozione vegetazione) e quello di Santa Aquilina dove è previsto il consolidamento dei colombari storici, il rifacimento impianto elettrico, della rampa di scale, la tinteggiatura e lo sfalcio piante rampicanti (90mila euro). Infine per il 2025 il piano prevede interventi per complessivi 100mila euro al cimitero di San Lorenzo in Monte (restauro dei colombari storici e della cappella cimiteriale) e al cimitero di Santa Maria in Cerreto, dove tra le altre cose si interverrà con il restauro della cappellina, delle facciate dei colombari, il rifacimento impianto elettrico, l'eliminazione delle barriere architettoniche e il rifacimento vialetti interni.





"Abbiamo stabilito una serie di interventi calibrato sulla base delle condizioni degli immobili, anche sulla base di nuove esigenze sopravvenute nel corso dell'anno – sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – Sono lavori di carattere strutturale importanti, per un investimento complessivo di oltre mezzo milione di euro e che interessano in particolare i luoghi di sepoltura che si trovano a monte della Statale 16, ma che man mano toccherà tutti gli 11 cimiteri del territorio".