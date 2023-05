Maltempo: da Calabria e Lombardia rinforzi a vigili fuoco Emilia Romagna

Attualità

| 13:11 - 17 Maggio 2023

Anche dalla Calabria, nella tarda serata di ieri (martedì 16 maggio), è partito un modulo di Colonna mobile regionale dei Vigili del Fuoco con uomini e mezzi dei Comandi di Catanzaro e Cosenza diretto nelle zone di Emilia Romagna e Marche interessate dagli eventi alluvionali di queste ore. I vigili del fuoco partiti dalla Calabria si uniranno ai colleghi, circa 600 in tutto, provenienti da tutta Italia che stanno operando in Emilia Romagna per far fronte alla richieste di soccorso causate dalle forti piogge. Maggiormente colpite le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna dove sono stati effettuati oltre 450 interventi. Nelle Marche gli operatori andranno a dare supporto ai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso con 70 automezzi, più di 200 gli interventi svolti nelle ultime ventiquattr'ore, maggiori criticità tra le province di Ancona, Macerata e Pesaro Urbino.



Anche i vigili del fuoco della Lombardia sono partiti con diversi equipaggi della Colonna mobile regionale a portare soccorso alla popolazione dell'Emilia Romagna. Con il coordinamento del Centro operativo Nazionale ieri sono stati inviati nei territori di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini 31 mezzi idonei per alluvioni, anfibi, sommozzatori, idrovore, mezzi di movimento terra per un totale di 57 uomini da undici comandi della Lombardia.