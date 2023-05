A14 bloccata, si lavora a by-pass tra i caselli di Faenza e Forlì

Cronaca

Rimini

| 13:00 - 17 Maggio 2023

Sono sulla E45 e sulla A14 le maggiori situazioni di criticità causate dal maltempo che sta colpendo l'Italia centro-settentrionale. La E45 è chiusa in direzione nord all'altezza di San Sepolcro (Ar) per il traffico pesante che viene obbligatoriamente dirottato verso la A1. Sulla A14 uscita obbligatoria per tutti i veicoli in direzione nord al casello di Rimini Nord; uscita obbligatoria per il traffico diretto a sud sulla A13 direzione nord; il traffico proveniente dalla A13 direzione sud può percorrere la A14 solo in direzione nord. Al momento si sta operando per l'apertura di un by-pass tra i caselli di Faenza e Forlì al fine di consentire ai veicoli fermi sulla carreggiata in direzione sud di poter invertire il senso di marcia sulla carreggiata nord ed uscire al casello di Faenza.