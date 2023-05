Sant'Ermete, torna il Memorial Protti: ci sono anche Psg e Chelsea

Sport

Meno due giorni alla 20a edizione del “Memorial Flavio Protti”, ormai divenuto l'appuntamento di riferimento del calcio giovanile romagnolo. Il torneo intitolato al padre del grande Igor Protti, oggi direttore generale del Livorno, ieri capocannoniere di Serie A, B e C, organizzato dal Sant'Ermete con il patrocinio dei comuni di Santarcangelo e Rimini, prende il via venerdì mattina e terminerà domenica sera alle ore 18, con la finalissima allo stadio Mazzola di Santarcangelo che assegnerà il premio “Siamo al Verde”.



Al torneo riservato alla categoria Giovanissimi (classe 2009 per i dilettanti, 2010 per i professionisti) partecipano 32 squadre divise in 8 gruppi e provenienti da ben 9 paesi diversi: 3 formazioni svizzere (Locarnese, Mendrisotto e Footrebel), tanta Scandinavia (Hammarby, Djursholm e Stocksund dalla Svezia, l'Heming Oslo dalla Norvegia e i finlandesi del PPJ Helsinki e dell'Honka), gli israeliani del Maccabi Netanya, i lituani del Be1Nfa, gli ungheresi del Ferencvaros e top team europei del calibro di Chelsea, Benfica e Paris Saint Germain, che si aggiungono ai 17 club italiani, tra cui spiccano Juve, Inter e Torino.



Nella 3 giorni da 82 match complessivi (ogni formazione disputerà almeno 5 gare), le squadre si affronteranno su 9 campi (oltre a Sant'Ermete e Santarcangelo, Misano, Pietracuta, Secchiano, Canonica, Gatteo Mare, Savignano e Villamarina) dalla mattina alla sera. Al termine dei gironi, la manifestazione prosegue con quarti (a cui si qualificano le prime di ogni raggruppamento), semifinali e finali, mentre le squadre che non si qualificano alle fasi finali si affronteranno nelle rispettive “finaline”. I campioni di domani sono pronti a misurarsi in questa maratona di partite, lo spettacolo è garantito.