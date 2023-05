Pennabilli, il centro storico diventa una grande cantina a cielo aperto con 'PerBacco'

Eventi

Sabato 20 Maggio dalle ore 16:00 fino a notte, nel meraviglioso centro storico del borgo di Pennabilli, si potrà partecipare a PerBacco, la degustazione di vini e prodotti locali accompagnati da un piacevole sottofondo musicale. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà all'interno del Grottino del Teatro Vittoria. Seguiranno maggiori informazioni nei giorni a venire.



L'evento è organizzato da Prometeo-bike APS, in collaborazione con la Pro Loco di Pennabilli, Chiocciola la casa del nomade APS, il MUSSS Museo Naturalistico, con il patrocinio del Comune di Pennabilli.



Prometeo-bike APS è un'associazione di giovani di Pennabilli nata nel 2021, intorno alla passione per la mobilità sostenibile e il territorio della Valmarecchia e del Montefeltro che porta avanti progetti che ne promuovano le eccellenze.



Da questo nasce l'idea di organizzare una giornata di degustazione di vini e prodotti locali chiamata “PerBacco” che, dopo il successo dell'anno scorso, quest'anno propone la 2^ edizione.



L'evento è gratuito e gli avventori potranno cambiare gli euro con i gettoni chiamati "baiocchi" tramite i quali si potranno acquistare i piatti e i calici da degustazione.



Tra le varie cantine del territorio saranno presenti la Tenuta Santi Giacomo e Filippo, provenienti dalle colline di Urbino, che presenta i suoi vini biologici; l'Azienda Vinicola Flenghi, l'azienda a gestione familiare che nasce nel cuore della nostra amata Valmarecchia; la Tenuta Santa Lucia, posizionata nel cuore della Romagna, a Mercato Saraceno, che attraverso l'agricoltura biologica e biodinamica vuole valorizzare le diverse espressioni del territorio; la Cantina Pian dei Venti, una piccola realtà a livello familiare che seleziona le uve migliori dei suoi sette ettari di vigneti nelle colline di Rimini; Vigne dei Boschi, una realtà autentica e fuori dagli schemi, punto di riferimento per il territorio, per una filosofia produttiva vicina alla natura; il Conventino di Monteciccardo, in provincia di Pesaro-Urbino, una cantina immersa nel verde delle Marche e ai piedi di un antico convento del 1500 da cui prende il nome.



Tornano anche gli amici di Prometeo dal Friuli, una delle regioni d'Italia più chiacchierate in quanto a vini con diverse proposte per tutti i gusti: Necotium, una piccola azienda agricola verso il confine regionale con la Slovenia, nel comune di San Giovanni al Natisone; Miran Buzinel, giovane enologo di Medana che dopo aver fatto numerose esperienze tra l'estero e l'Italia che presenta il suo progetto personale: chardonnay in purezza con uve raccolte tra le colline di Medana, a poche centinaia di metri dal confine Italiano; GAF, un collettivo eterogeneo che ha deciso un paio di anni fa di iniziare a vinificare in casa con scarsi mezzi alcune uve provenienti da vigneti della zona; Tommaso Zanuttini - Ronc Platat: Ronc in friulano significa podere in collina con vigna, Platat invece significa nascosto.



Fra i produttori che accompagneranno la degustazione di vino troverete invece Il Mulino Divino, il ristorante di Frontino (PU) che offre prodotti tipici del Montefeltro e materie prime di stagione, per far assaporare al cliente prodotti genuini influenzati dal mix di sapori e gusti di Toscana, Marche e Romagna. L'Azienda agricola Ca di Viazadur Farm House di Faenza, una passione per la terra che si tramanda da quattro generazioni e che ora sposa un modello di vendita diretto più sostenibile per l'ambiente.



Da San Leo arrivano invece tre interessanti realtà: Fer-menti leontine, cooperativa di comunità è nata dalla volontà di (ri)attivare servizi valorizzando e mettendo in rete le risorse e il potenziale già presenti sul territorio riaprendo l'antico forno del centro storico che per un gap generazionale ha visto la sua chiusura dopo 60 anni di attività; Il Forno di San Leo, che per i suoi prodotti, predilige farine poco raffinate, prodotte e macinate a pietra nel territorio locale. I valori dei prodotti sono rappresentati dalla tradizionalità delle ricette, dall'artigianalità delle lavorazioni, dalla sostenibilità sociale delle persone che lavorano e dal rispetto del territorio grazie alla filiera corta di produzione. Da Legnanone frazione di San Leo, arriva poi Il Satiro Brigante, un progetto di vita condivisa di amici che amano la natura, gli animali e credono in un mondo migliore. L'azienda produce formaggi di capra a latte crudo, prodotti senza compromessi, che mettono al centro il benessere animale e del territorio della Valmarecchia.



E infine troverete anche BeerBelly, il primo microbirrificio di Modena che a Pennabilli ormai è di casa. La passione e la creatività dei suoi birrai sono le condizioni necessarie per regalarvi una coinvolgente esperienza gustativa. Le sue birre sono artigianali e indipendenti, per offrire sempre una bevanda in perfetta forma, non pastorizzata, non filtrata, fresca, equilibrata, genuina.



Tutta la serata sarà accompagnata da sottofondo musicale con Dj Cininho e Dj Emma e cocktail preparati dagli amici del Caffè della Nina



Gli amici di Prometeo-bike in collaborazione con il Caffè della Nina e la Tenuta Santi Giacomo e Filippo, vi aspettano già venerdì 19 maggio con PRE Bacco, un'anteprima di PerBacco con degustazione di vini in bottiglie MAGNUM della Tenuta Santi Giacomo e Filippo di Urbino. Prenotazione obbligatoria, solo 20 posti, al numero 3395451937.



Inoltre, nella stessa giornata di sabato 20 maggio, in occasione della Notte europea dei Musei, su iniziativa del MUSSS Museo naturalistico e Centro visite del parco del Sasso Simone e Simoncello - gestito dal 2015 dall'associazione Chiocciola la casa del nomade - i Musei di Pennabilli, uniti nella veste comune di Pennabilli Città Museo, saranno aperti ad ingresso gratuito e propongono un ricco programma di visite guidate gratuite, a partire dalle 10:00 fino alle 22:00.



Sempre sabato 20 maggio, alle ore 16:00, presso il Caffè della Nina si terranno la mostra e premiazione del concorso fotografico Clorofilla – fotosintesi di un territorio.



Per informazioni: 0541928659 / info@pennabilliturismo.it