Maltempo, ministro Pichetto Fratin: 'Situazione drammatica'

Attualità

Rimini

| 12:33 - 17 Maggio 2023





"La situazione in Emilia Romagna è drammatica, i Comuni investiti sono oltre 30. Il mare non riceve, anzi spinge. C'è un'esondazione violenta e continua a piovere. Il numero delle vittime è 4, e si spera che i dispersi non siano vittime. La prima emergenza ora è salvare vite umane, poi dovremo fare una valutazione dei danni. I meteorologi danno l'indicazione che domani non dovrebbe piovere". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Forum PA a Roma. "Qui siamo di fronte ad eventi che non erano prevedibili rispetto ai piani - ha aggiunto Pichetto Fratin -. Quello che si è verificato è di una enormità non prevedibile, è difficile adattarsi a un disastro come questo. Ricordiamo che c'era già stata una prima fase di danni il 2 e 3 maggio. Il piano (di adattamento, n.d.r.) prevede tutta una serie di azioni che sono di pianificazione, e non per l'emergenza che si sta verificando. Alcuni progetti sono compatibili col Pnrr, ma la parte sostanziale dovrà andare con la programmazione nazionale, che sarà col fondo di coesione e altre forme di intervento".