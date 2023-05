Giornata della Diversabilità, a Cattolica una serata speciale a Teatro

Attualità

Cattolica

| 12:40 - 17 Maggio 2023

La presentazione dello spettacolo.

L'associazione Rimbalzi fuori campo si prepara all'atto finale della 11ª edizione della "Giornata della Diversabilità - Percorso multidisciplinare RivieraBanca". Le porte del Teatro della Regina si apriranno il 19 maggio, alle 20.15, e sul palco l'associazione racconterà il percorso svoltosi nel corso dell'anno scolastico 2022 2023, che ha visto la partecipazione degli alunni degli istituti comprensivi dei comuni di Cattolica, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano e Gabicce Mare - Gradara.



Non mancheranno gli ospiti d'eccezione con l'annunciata presenza della stilista Alberta Ferretti, dell'attore e conduttore Paolo Ruffini, dell'ex arbitro di calcio Nicola Rizzoli, di Mattia Villardita, conosciuto per indossare i panni di Spiderman nelle corsie tra i reparti ospedalieri dedicati ai più piccoli.

Ci sarà spazio, inoltre, per l'emozionante sfilata di moda di Claudia Della Chiara, la stilista 39 enne con sindrome di Down di San Giovanni in Marignano.



Le classi coinvolte nel percorso multidisciplinare, oltre ad aver ricevuto 3mila euro, suddivisi percentualmente per le uscite didattiche e le attività culturali, hanno già concluso un primo giro di incontri con le docenti bolognesi di "Filò. Il filo del pensiero" affrontando, attraverso il dialogo filosofico, il tema della diversabilità. L'ultima serie di laboratori è in programma nei giorni 16, 17, 18 e 19 maggio. Solo poche ore prima della serata finale al Regina, "durante la quale - spiegano gli organizzatori - avremo modo di apprezzare le testimonianze di tanti ed illustri ospiti e di conoscere meglio le ragazze di "Filò" e il senso della loro proposta di "filosofia per ragazzi"". Verrà inoltre assegnato il Premio etico del valore di mille euro. Risulterà vincitrice la classe, o l'insieme delle classi, i cui alunni avranno presentato il progetto ritenuto più meritevole e «volto alla realizzazione di un intervento per aiutare la comunità» sia esso un bene materiale ma anche immateriale.



La Sindaca Franca Foronchi e l'Assessore alla Pubblica Istruzione Federico Vaccarini spiegano che si tratta di "un momento per riflettere e per restituire alla comunità quanto di buono c'è dietro al lavoro organizzativo di queste attività. Ed è per questo che voglio ringraziare di cuore l'associazione “Rimbalzi Fuori Campo” che ne cura e coordina la realizzazione. Anche quest'anno, va riconosciuto il merito di aver coinvolto bambine e bambini delle classi quarte delle scuole primarie di un ampio territorio che, oltre Cattolica, ha interessato Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano. Con grande dedizione e sensibilità, con il supporto delle Istituzioni, dei privati, con i professionisti dell'associazione “Filò”, si consolida una comunione di intenti che porta avanti da anni il confronto e la riflessione su delicate tematiche sociali. Diversabilità, legalità, inclusione, etica morale, sono argomenti sempre di estrema attualità sui quali “Rimbalzi Fuori Campo” ci aiuta a confrontarci ed interrogarci per una crescita della nostra comunità".



"La serata a teatro - proseguono gli Amministratori - è il frutto di un percorso formativo e culturale che si apre e che restituisce alla collettività i risultati di un importante lavoro. I graditi ospiti, che hanno raccolto l'invito a presenziare all'evento, testimoniano la vicinanza, l'affetto e la riconoscenza che viene riconosciuta da tutti noi agli organizzatori. Siamo certi, sarà ancora una volta un momento coinvolgente e toccante. Per questo essere a fianco di “Rimbalzi Fuori Campo” e supportarne le iniziative è per l'Amministrazione Comunale un vero grande orgoglio. Rinnoviamo i complimenti ed invitiamo tutti a non perdere questo appuntamento".