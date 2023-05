Riccione, acqua e fango nella palestra di viale Abruzzi

Attualità

Riccione

| 11:47 - 17 Maggio 2023

Pavimento danneggiato della palestra.

Il maltempo delle ultime ore non ha risparmiato la palestra di viale Abruzzi a Riccione. Acqua e fango sono penetrati nella struttura, invadendo l'ingresso, i corridoi, gli uffici, gli spogliatoi e la palestra, e causando danni ingenti a pavimenti, tappeti, computer, mobili e a diverse attrezzature. Da ieri dirigenti e tecnici della Ginnastica Riccione, con l'aiuto di volontari, sono al lavoro per cercare di limitare i danni e rendere nuovamente accessibile la palestra.



“È stata una cosa spaventosa – racconta il presidente della Ginnastica Riccione, Francesco Poesio -. Appena abbiamo visto fiumi e cascate di acqua fangosa provenire dalle collinette ci siamo messi al lavoro per fare tutto il possibile per preservare la struttura. Siamo stati però costretti ad abbandonare la palestra per qualche ora per preservare la nostra incolumità. Nel primo pomeriggio, appena c'è stata la possibilità di tornare, in una quindicina tra dirigenti, tecnici e volontari ci siamo adoperati per togliere il fango e ripulire gli ambienti. Abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere per evitare ulteriori danni, mettendo anche sacchi di terra (forniti da Geat) davanti a ogni porta perché era prevista una nuova allerta nella notte tra martedì e mercoledì. Per strutturare la palestra in questi ultimi anni è stato fatto un enorme sacrificio e vedere i danni riportati nel giro di poche ore ci addolora molto. Siamo molto provati dal punto di vista fisico e psicologico, ma non demordiamo perché la Ginnastica Riccione è una squadra unita, lo ha dimostrato anche in questa occasione, e faremo tutto il possibile per far tornare in palestra le nostre ginnaste e i nostri ginnasti il prima possibile”.