Cattolica, la danza incontra le civiltà perdute al Teatro della Regina

| 11:36 - 17 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

Sabato 27 maggio (ore 21), e domenica 28 maggio (ore 18), al Teatro della Regina di Cattolica, si svolgerà il saggio spettacolo di danza "Civiltà Perdute" organizzato dalla scuola "Regina Centro Danza", diretta da Erika Rifelli.



"Quest'anno abbiamo deciso di fare un saggio spettacolo di fine anno a tema delle Civiltà Perdute - spiega la direttrice Rifelli -.Per me è molto importante che la tematica del saggio appassioni tutte le ragazze, soprattutto quelle più piccole. Siamo partiti dalle antiche civiltà greche, romane ed egizie e babilonese in balletto con quadri mixati hip hop, classico e moderno per arrivare fino all'epoca della industrializzazione di metà e fine ottocento, visto che sono argomenti che poi studiano anche a scuola - sottolinea la Rifelli -.Comunque, è stato interessante lo scambio che ho avuto con loro, mi facevano molte domande e, tra le altre cose, mi sono dovuto rimettere sui libri per studiare un po' di storia. Non ho voluto ripercorrere il novecento, perché è stato caratterizzato da tante guerre e con quello che stiamo attraversando ora a causa del conflitto in Ucraina non mi sembrava il caso. In questo saggio saranno impegnate 140 allieve, di età compresa dai 5 ai 30 anni circa, che sono ex allieve della scuola e anche se ballano a livello amatoriale sono comunque semi professioniste - conclude la direttrice -.Ogni anno invito un ospite e quest'anno sarà presente Ramsy, un ballerino e coreografo professionista che fa un genere di pop particolare che si chiama "Popping". ( Uno stile di danza funk e danza hip hop basato sulla tecnica della rapida contrazione e successivo rilassamento dei muscoli, che causa una sorta di scatto nel corpo del ballerino, chiamato appunto pop (schiocco) o hit (colpo). Queste contrazioni sono eseguite continuamente al ritmo di musica in combinazione con altri stili mimici ndr ).



La coreografia dello spettacolo, che sarà presentato da Rosy Cattaneo, è stata curata oltre che da Erika Rifelli, anche da Francesco Gattoni, Gabriella Graziano, Elisa Tamagnini, Michela Foschi, Lucia Giunta, Raffaele Scicchitano, Carmen Stan e Giulia Cerri.



Le idee per i costumi delle ballerine sono di Erika Rifelli.





Prevendita biglietti presso Regina Centro Danza dal 15 maggio dalle ore 16 alle 20.