| 11:33 - 17 Maggio 2023

La Protezione Civile in piazzale del Delfino.

A Riccione, in piazzale del Delfino, sono arrivate 40 unità di Protezione Civile per aiutare nelle operazioni di soccorso e assistenza. All'arrivo era presente anche la Sindaca Daniela Angelini che ha confermato come al momento non siano presenti emergenze per salvataggio vite, ma tante situazioni da risolvere relative ad allagamenti di sottopassi, cantine e garage.