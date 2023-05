Volley D femminile, playout: Titan Services cerca rimonta salvezza con Nettunia Bologna

Sport

Repubblica San Marino

| 11:26 - 17 Maggio 2023

Coach Wilson Renzi.



Sabato 20 maggio alle 18, fra le mura amiche del Pala Casadei, la Titan Services tenta la rimonta sul Nettunia Bologna nella seconda partita del primo turno di play-out della serie D. All'andata, in terra felsinea, furono le emiliane ad imporsi per 3 a 0. La Titan Services dovrà ribaltare il risultato e arrivare al golden set per assicurarsi un altro anno di serie D. Altrimenti, dovrà affrontare il secondo turno nel quale se la vedrà con la vincente del play-off della Prima Divisione Uprise Rimini - Portomaggiore Ferrara. La vincente di questo secondo turno manterrà (o conquisterà) la serie D.

“Proveremo a fare la nostra partita cercando di avere un atteggiamento positivo anche perché non abbiamo niente da perdere. – dice Wilson Renzi, coach della Titan Services. - Adesso conosciamo le nostre avversarie e possiamo inquadrarle meglio. Da posto 4 hanno una buonissima manualità e il centrale, se servito, salta e tira. Noi dovremo lavorare bene in battuta e dovremo cercare di essere aggressive nel proporre il nostro gioco. Non sarà facile ma ci proveremo”.