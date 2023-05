Maltempo, a Rimini caduti tra i 60 e i 100 mm di pioggia

Cronaca

Rimini

| 10:44 - 17 Maggio 2023

Il fiume Marecchia.

Sono proseguite senza sosta nella nottata le attività di intervento e di presidio del territorio da parte della Protezione Civile comunale, della Polizia locale, delle squadre di Anthea impegnate insieme ai tanti volontari delle associazioni aderenti alla Protezione civile per verificare la situazione di strade e sottopassi del territorio comunale e per monitorare le zone critiche a seguito dall'ondata eccezionale di maltempo che si è abbattuta sull'intera Regione.





Le precipitazioni della giornata di ieri hanno raggiunto cumulate variabili sul territorio comunale dai 60 ai 100 mm di pioggia. Nella notte sono caduti altri 20-40 mm di pioggia sul riminese. I livelli idrometrici del fiume Marecchia, a seguito delle precipitazioni notturne, sono aumentati nelle prime ore del giorno fino a raggiungere un secondo livello massimo di piena (confrontabile con quello di ieri) che ha comportato nuovamente l'allagamento del parco Marecchia (XXV Aprile). Attualmente il livello del fiume Marecchia a Rimini è in diminuzione ma si osserva una intensificazione delle precipitazioni nel bacino idrografico della Valmarecchia che potrebbe determinare nelle prossime ore una ulteriore ripresa delle portate fluviali. L'Ufficio di allertamento di protezione civile in collaborazione con il personale del Comando di Polizia Locale di Rimini ha monitorato nel corso della notte l'andamento dei livelli idrometrici dei fiumi vigilando sulle zone critiche del Marecchia a valle del ponte della Strada Statale 16 e sul torrente Marano in località Case del Molino.







Nella nottata la Polizia Locale ha presidiato il territorio con 9 equipaggi e 4 funzionari di coordinamento e con la sala radio aperta continuativamente.



L'attività ha riguardato il monitoraggio costante degli argini del fiume Marecchia (in corrispondenza di via Rossa e del ponte degli Scout), del Torrente Ausa (soprattutto in corrispondenza della chiusura al transito su via della Zingarina) e del Torrente Marano.



Inoltre è stata tenuto sotto costante osservazione l'invaso del Ponte di Tiberio, il Parco Marecchia, il Borgo dei Ciliegi (in corrispondenza del rio Mavone) e il porto canale (riva destra e sinistra).



E' poi proseguito il monitoraggio di tutti i sottopassi (sia quelli chiusi sia quelli ancora percorribili) e nella notte si è reso necessario chiudere quello di via Bruschi (a Viserbella), mentre nella mattinata sono stati tutti riaperti tranne quello di via Bruschi, via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Genghini.



Nella nottata la polizia locale ha effettuato una decina di interventi su richiesta di cittadini e su diretta segnalazione delle pattuglie con interventi per alcune alberature pericolanti, illuminazione pubblica non funzionante e strade parzialmente allegate come via Sacramora e via Delle Piante.







Attualmente, è in corso di verifica la percorribilità di tutti i sottopassi ancora chiusi (Bruschi, Genghini e Vittorio Veneto) e, a seguito dei primi sopralluoghi già eseguiti, sono state riaperte sin dalla prima mattinata via Sacramora, via Flaminia Conca e il sottopasso pedonale di via Longiano.







Sono stati una cinquantina gli interventi dei Vigili del fuoco nella nottata, ai quali si aggiungono i 15 interventi eseguiti dai volontari del Comune e delle associazioni convenzionate alla protezione civile comunale, con proprie squadre. Attualmente, al 115, residuano circa 200 interventi in attesa di essere eseguiti.





Le squadre di Athea nella nottata hanno operato per la chiusura delle seguenti strade o parti di esse: via Flaminia (strada di servizio del Bowling di Miramare), via Erari/via Romagnoli (zona Villaggio del sole), via Bruschi.



Inoltre è stato chiuso un tratto di via Andrea Costa per un pino privato pericolante. Chiusa parzialmente per albero caduto anche via Castellaccio.







Per motivi di sicurezza si è provveduto ad interdire sin dalla giornata di ieri l'accesso ai percorsi ciclopedonali in zona limitrofa a Ponte SS16, Ponte Coletti, Via Rossa e Via Ocra mediante nastro segnaletico.





La circolazione verrà progressivamente riaperta in base all'evoluzione dell'andamento meteo. Al momento risultano riaperte nella mattinata via Longiano, via Flaminia Conca e via Sacramora.



Già dalla giornata di domani le squadre di Anthea saranno all'opera con un piano straordinario di interventi di ripristino in seguito ai danni alle pavimentazioni stradali che l'effetto del maltempo avrà provocato.







Si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti e si ricordano i necessari comportamenti di autoprotezione da adottare:







-evitare gli spostamenti non necessari;



-non recarsi negli scantinati;



-prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi;



-stare lontani dalle zone allagabili;



-non accedere agli argini;



-non accedere ai sottopassi se allagati;



-in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti.





In audio il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad