Arresto dopo litigio furibondo: l'acquario distrutto durante lo scontro tra ex conviventi

Cronaca

Rimini

| 09:36 - 17 Maggio 2023

Un violento litigio tra due ex conviventi si è verificato sabato scorso a Rimini e ha portato all'arresto di un 29enne riminese per violazione di domicilio. Durante la discussione accesa, l'uomo ha subito una grave ferita al braccio dopo aver distrutto l'acquario nella casa della sua ex compagna, una donna di 43 anni. Nonostante ciò, la donna non ha ancora sporto denuncia contro l'ex fidanzato, ma ha riferito di essere stata picchiata da lui all'interno della sua abitazione, mostrando segni di morsi sulla mano e lividi sul viso. Tuttavia, l'uomo ha respinto le accuse e ha fornito una versione dei fatti diversa.



Secondo quanto da lui dichiarato, il 29enne sarebbe andato a casa della sua ex compagna di comune accordo per recuperare alcuni effetti personali, ma avrebbe colpito l'acquario con un pugno, subendo una grave ferita ai tendini del braccio dalle schegge di vetro. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l'ospedale Infermi, dove attualmente è ricoverato sotto sorveglianza dei carabinieri, dopo che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini ha convalidato il suo arresto.