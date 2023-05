Crollo della scala Malagola e allagamenti: il maltempo colpisce San Marino

Cronaca

Repubblica San Marino

| 09:17 - 17 Maggio 2023

Il crollo della scala Malagola a San Marino Città.

A causa delle forti piogge, si è verificato un cedimento a San Marino. La scala Malagola, situata tra le vie Federico d'Urbino e Cella bella, è crollata a causa di un sprofondamento strutturale in corso che si è aggravato. La prima parte della scala, che conduce a Villa Malagola, è crollata insieme alla spalla adiacente via della Capannaccia. Due persone che vivevano in un appartamento accessibile tramite la scala Malagola sono state evacuate. Il Capo della Protezione Civile, Falcioni, ha confermato l'evacuazione. Sono state segnalate anche criticità a Fondo Rio a Dogana e allagamenti a Ponte Mellini, Marano e Baldasserona. Sono stati effettuati numerosi interventi per gestire gli allagamenti nelle abitazioni private.