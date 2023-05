Maltempo: a Santarcangelo chiusa la via Emilia in zona cimitero

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 09:16 - 17 Maggio 2023

Il fiume Uso - nella gallery il ponte di via Costa - foto Matteo Osanna.

Vista la ripresa delle precipitazioni nella notte e nella prima mattinata di oggi (mercoledì 17 maggio), con la risalita del livello dei corsi d'acqua – soprattutto del fiume Uso – sono state operate nuove chiusure stradali: in particolare, non è possibile transitare sulla via Emilia, chiusa all'altezza del cimitero centrale.



Mentre si sta monitorando la situazione delle vie che al momento non presentano criticità per valutare una possibile riapertura, restano chiuse via Borgo vecchio, il ponte di via Vallechiara, quello di via Costa e il sottopasso del cimitero centrale.



Al momento rimane comunque in vigore l'ordinanza emanata ieri con la chiusura di diverse strade, compresa via Casale Sant'Ermete da via Sabbioni a via Trasversale Marecchia, che nel frattempo è stata riaperta al traffico.



Nella notte hanno preso avvio le operazioni di allertamento ed evacuazione precauzionale di circa quindici famiglie nella zona del cimitero centrale e in quella del ponte bailey a San Vito, in considerazione del livello raggiunto dal fiume Uso: chi non aveva la possibilità di essere ospitato presso parenti o amici si trova attualmente in sistemazioni temporanee presso strutture ricettive della città.



Il Centro operativo comunale della Protezione civile rimane attivo e tiene in costante monitoraggio la situazione dei fiumi e della viabilità. Restano sconsigliati tutti gli spostamenti se non strettamente necessari, mentre per segnalare situazioni di emergenza è possibile contattare i Vigili del Fuoco di Rimini al 115, la Polizia locale allo 0541/624.361 o lo Sportello al Cittadino del Comune al numero 0541/356.356.