Allagamenti e fiumi in piena: Rimini colpita da piogge incessanti

Cronaca

Rimini

| 08:24 - 17 Maggio 2023

Anche oggi, 17 maggio, Rimini è ancora colpita da piogge incessanti e fiumi in piena con acque torbide e tumultuose, provocando allagamenti e situazioni di emergenza.

Tre famiglie sono state evacuate nella notte a Pietracuta in Alta Valmarecchia. A causa delle forti piogge uno smottamento ha messo in pericolo alcune abitazioni, un capannone e delle vetture. Le persone, tra cui un disabile, sono state soccorse dai Vigili del Fuoco e ora si trovano ospiti di alcuni parenti. Le abitazioni al momento sono in sicurezza ma non si possono escludere ulteriori smottamenti. Nella notte è stata chiusa anche parte di via Marecchiese all'altezza di Ponte Santa Maria Maddalena, sempre in alta valmarecchia, per uno smottamento. E' chiuso anche il ponte che collega Novafeltria a Maiolo nella zona avamposto. In località Le porte di Novafeltria c'è stato uno smottamento che ha invaso la via Marechiese e il traffico è fortemente rallentato. Chiusa anche la strada che da Novafeltria va a Sartiano.



Nella prima mattina di oggi sono in corso circa 70 interventi di prosciugamento a scantinati e garage. A Bellaria Igea Marina nella notte ci sono state alcune fughe di gas per danni alle condutture. A Santarcangelo ci sono stati diversi alberi caduti. A Riccione sono stati riaperti tre sottopassi. A Rimini non sono state segnalate criticità particolari, il livello del fiume Marecchia all'altezza di Rivabella si è lievemente abbassato. Al momento rimane chiusa la statale adriatica nel tratto in corrispondenza del ponte sul marecchia. Scuole chiuse anche oggi nel riminese e circolazione ferroviaria sospesa.



Un'altra giornata impegnativa quindi dopo i disagi e i problemi di ieri, martedì 16 maggio. Si sono verificati allagamenti locali nelle strade e nei giardini delle abitazioni lungo via Tonale, via Coriano, Miramare e Vergiano. Le scuole sono state chiuse per garantire la sicurezza dei bambini e degli studenti, e diversi sottopassi sono stati chiusi, riducendo significativamente la circolazione stradale. La Protezione Civile, insieme alle autorità locali, sta lavorando incessantemente per monitorare la situazione. Il presidio di emergenza proseguirà e saranno forniti aggiornamenti costanti sull'evoluzione delle condizioni meteorologiche. Alla redazione di altarimini.it sono arrivati diversi video che documentano la situazione di ieri, 16 maggio.