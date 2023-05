Tiro a volo, Alessandra Perilli e Gian Marco Berti hanno un nuovo sito

Sport

Repubblica San Marino

| 22:14 - 16 Maggio 2023





Sono online da oggi i siti web personali di Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. I tifosi dei due atleti sammarinesi, medagliati ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, potranno seguirli sulle loro pagine oltre che sui social network restando aggiornati su notizie, gare, risultati… Grazie ai due nuovi siti web realizzati da Daniele Galvani e Alan Gasperoni gli atleti potranno dare visibilità a sponsor e ai partner che sostengono la loro attività. In vista di un'estate ricca di competizioni internazionali, gare di Coppa del mondo, Mondiale, Europeo, Giochi Europei e Giochi dei Piccoli Stati sarà possibile seguire Alessandra Perilli e Gian Marco Berti su www.alessandraperilli.sm e www.gianmarcoberti.com .



“Quando sparo, in pedana, sono sola e isolata con il mio fucile, ma in ogni momento sento l'affetto delle tantissime persone che mi seguono e che fanno il tifo per me -ha scritto Alessandra Perilli sul suo profilo Facebook- e per dare modo a tutti quei tifosi di seguirmi e di sapere quali risultati riesco ad ottenere e quali appuntamenti dovrò ad affrontare, ho deciso di realizzare un sito internet personale che vi invito a visitare”



“Ho una sorpresa per voi -ha scritto invece Gian Marco Berti- penso che vi piacerà!”.