Calcio, conferme per i mister di Savignanese e Bellaria: Montanari e Reciputi

Sport

Bellaria Igea Marina

| 22:02 - 16 Maggio 2023

Il tecnico del Bellaria Igea Marina Paolo Reciputi.

In Eccellenza la Savignanese Calcio è lieta di comunicare la conferma di mister Davide “Momo” Montanari come allenatore della Prima Squadra militante in Eccellenza, quest'anno sesta con 64 punti, per la prossima stagione 2023/2024.

Continua dunque il positivo rapporto creatosi con un allenatore preparato e capace come Momo, che, sposando appieno il progetto del club, porterà avanti nel segno della continuità il percorso tracciato, frutto di un giusto mix tra giocatori affermato e giovani provenienti dal florido vivaio gialloblù.



PRIMA Dopo la nomina del D.S. Christian Montanari, il Bellaria Igea Marina 1956, conferma in panchina il tecnico Paolo Reciputi ed il viceallenatore Guido Semprini, entrambi bellariesi doc.



Il loro senso di appartenenza verso questi colori – si legge in una nota del Bellaria Igea Marina 1956 – costituirà il propellente necessario per un pronto riscatto. Società e D.S. Montanari sono al lavoro per completare Staff Tecnico e organico della Prima Squadra, con l'obiettivo di un immediato ritorno nella categoria superiore.