Danni irreparabili e richiesta urgente di intervento per le imprese agricole nella provincia di Rimini

| 19:55 - 16 Maggio 2023

Fiume in piena.

L'allerta rossa per criticità idraulica dichiarata per la giornata odierna ha coinvolto pesantemente tutta la provincia causando danni irreparabili e obbligando i cittadini ad importanti misure precauzionali, fino ad arrivare in alcuni casi all'evacuazione.



L'allagamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Riccione, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per tutta la giornata e per la giornata del 17, la chiusura della Statale 16, in via precauzionale, questi sono solo alcuni degli eventi causati dall' innalzamento idrometrico e dall'accresciuto rischio esondazione del fiume Marecchia. Chiusi anche i ponti che collegano i piccoli comuni montani, per motivi di sicurezza, mentre in centro ponti e sottopassi sono stati tutti resi intransitabili già dalla mattinata.



La circolazione ferroviaria nel tratto Riccione-Forlì- Ravenna è bloccata dalla mattinata, mentre il transito degli autoveicoli è sconsigliato e rallentato.



“In questa situazione di fortissimo allarme, le aziende agricole sono in prima linea, impegnate con ogni mezzo a contrastare i rischi di esondazione ed a difendere colture, animali e attrezzature, dai danni che questi eventi calamitosi stanno causando in tutto il nostro territorio. Nella provincia di Rimini le aziende agricole sono oltre 2000 e svolgono un importante lavoro di custodia del territorio soprattutto nei piccoli comuni montani che nell'ultimo decennio risentono pesantemente del calo demografico e della diminuzione dei servizi.”



“Sono finiti sott'acqua migliaia di ettari di terreno coltivato a kiwi, susine, pere e mele ma anche cereali, vivai, ortaggi, allevamenti, macchinari di lavorazione ed infrastrutture” scrive il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e al Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. “E' necessario attuare interventi indifferibili diretti ad assicurare il superamento dell'emergenza e per questo chiediamo al Governo un intervento urgente per mettere in campo ogni azione utile finalizzata alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi metereologici indicati” sottolinea Prandini rimarcando che “è in gioco la sopravvivenza stessa di centinaia di imprese e delle lavoratrici e lavoratori che da esse dipendono.