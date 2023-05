Riccione, la sindaca: 'Situazione resta critica, state a casa'

Attualità

Riccione

| 18:07 - 16 Maggio 2023

Il pino caduto in viale Enna.





"La situazione resta critica, la città è stata divisa in due con tanti sottopassi che collegano le parti a monte e amare della ferrovia chiusi in mattinata per allagamenti". Adesso sono tre quelli riaperti (di viale Angeloni, di viale Puccini e di viale Dei Mille) mentre gli altri "sono ancora in condizione di criticità". Così la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, fa il punto della situazione nella città romagnola flagellata, sin dalla scorsa notte, dalla pioggia.



In viale Enna nel pomeriggio è caduto un grosso pino e la strada è stata chiusa al traffico in attesa della rimozione della pianta.



Quanto al pianterreno dell'Ospedale 'Ceccarini', osserva, "nelle ore di questa mattina era stato allagato ma sono subito intervenuti" i tecnici della Protezione Civile "e non sono state compromesse le prestazioni sanitarie e in breve tempo la situazione è tornata alla normalità".



Tra gli interventi di maggiore rilevanza, aggiunge la prima cittadina riccionese, "abbiamo messo in salve due persone portatrici di handicap che sono state soccorse e, appunto, messe in salvo. Per il resto non abbiamo avuto problemi di evacuazione dei cittadini dalle loro abitazioni". Ad ogni modo, prosegue Angelini, "l'appello che rivolgo ai cittadini è di continuare a restare in casa e di uscire solo il minimo indispensabile perché ancora l'allerta non è cessata, anzi nelle prime ore della prossima notte è previsto un altro nubifragio quindi cerchiamo di evitare gli spostamenti in auto. Ho riconfermato l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado domani - chiosa la sindaca - e speriamo che tutto si risolva al più presto".