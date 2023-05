Importante festival romano premia il film della regista pesarese Rita Giancola

Attualità

Domenica 7 maggio al The Space Cinema Moderno di Roma si è conclusa la XVI edizione del Festival Rai Internazional di Cinematografia Sociale “Tulipani di Seta Nera”, ideato e diretto da Paola Tassone e dal presidente Diego Righini. Madrina del festival Claudia Gerini, testimonial Pino Insegno, mentre la conduttrice del Gala finale è stata Lorena Bianchetti.



Durante il festival è stato proiettato un film girato nella provincia di Pesaro e Urbino e selezionato su 400 opere: "In un attimo tutto può cambiare", scritto e diretto dalla regista Rita Giancola, con le musiche di Lorenzo Rotella in cui il protagonista è Ivan Cottini. Alla fine della proiezione la regista è stata invitata sul palco dalla direttrice del Festival e dal Presidente per prendere gli applausi del numeroso pubblico e ricevere un riconoscimento. "La commozione è stata immensa - commenta - ma mai avrei immaginato di ricevere un premio così importante come questo: Sorriso per la Disabilità”. Sul palco l'hanno poi raggiunta tutti gli attori del cast presenti in sala e anche il protagonista Ivan Cottini, in collegamento video, per condividere questa bellissimo riconoscimento.



Questa importante nomination è stata assegnata dal Festival e dal Ministro per la Disabilità, nella persona dell'On. Alessandra Locatelli. “Un riconoscimento significativo per un film originale che affronta una tematica molto attuale come l'omosessualità, ma vissuta dal giovane Davide, disabile in seguito ad un incidente, che entra in conflitto con sua madre Beatrice e con Giada, la fidanzata, finché non incontra Alex, un nuovo amico”.



Davide, è interpretato da Ivan Cottini, ballerino, nonché scrittore

che recentemente ha presentato il suo libro in Rai invitato da Mara Venier a Domenica In, "La Danza della Farfalla”. mentre Giada, la fidanzata storica, è interpretata dalla bellissima attrice e ballerina Melissa Mil; Beatrice dalla stessa regista e Alex dall'attore e coreografo Giovanni Libro.



Nel cast artistico sono stati coinvolti anche altri attori Giancarlo

Guastalla (attore italiano che lavora nelle produzioni franco- tunisine ed è stato interprete nell'ultimo film del famoso Ridha Behi “l'Ile du Pardon-The Island of Forgiveness con Claudia Cardinale) nel ruolo di Giovanni, lo psicologo di Davide; Manrico Caldari (attore e cantante che ha lavorato a Domenica In-Rai 1 con Pippo Baudo) nel ruolo di Fabio, lo zio di Davide; Antonella Splendore (attrice e cantante) nel ruolo di Lucia, la zia di Davide. Fotografia e montaggio di Andrea Furlani, Foto di scena e backstage video del fotografo Amato Ballante, Graphic Design Chiara Volpi. Outfit Melissa Mil Red Carpet Stilista delle Star Marchesa di S,Lorenzo degli Aurely in arte Patty Farinelli, Photocall e Red Carpet Giancarlo Fiori Ph, Shooting entrata al Festival Michele Simolo Ph.