Motovedetta in mare per soccorrere surfista, ma va in avaria e si 'spiaggia' sulla battigia Un'avaria al motore il problema: nessuna conseguenza per i Militari della Guardia Costiera a bordo

Cronaca Rimini | 17:41 - 16 Maggio 2023 La motovedetta in avaria.



Motovedetta della Guardia Costiera, a causa di un'avaria del motore, si spiaggia sulla battigia della spiaggia di Rimini, all'altezza del Grand Hotel, tra i bagni 9 e 10. I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi (martedì 16 maggio): la motovedetta è uscita per la presenza in mare di un surfista, uscito a fare kitesurfer con un paio di amici nonostante le condizioni proibitive. Sono stati proprio i compagni del surfista a chiedere l'intervento della Guardia Costiera. Nessun problema per il ragazzo, mentre l'imbarcazione della Guardia Costiera ha subito un'avaria al motore: probabilmente a causa di alcuni rami che, portati dalla burrasca, si sono incastrati nell'elica. La motovedetta è arrivata a riva, sani e salvi i Militari a bordo.

< Articolo precedente Articolo successivo >