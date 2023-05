Maltempo, gli aggiornamenti: a Rimini parco XXV Aprile allagato. Tre famiglie evacuate a Casteldelci

Cronaca

Rimini

| 17:30 - 16 Maggio 2023





Tre famiglie evacuate in località Casteldelci dove il sindaco e la protezione civile si stanno adoperando per traferire le persone in via precauzionale a causa di una frana che ha isolato la zona nei pressi di un agriturismo in località Ville Fragheto. Intanto, in Alta Valmarecchia si sta lavorando per riaprire la Strada Provinciale 8 Sarsinate nel tratto tra Sant'Agata Feltria e Sarsina.



Alle 18 si riunirà nuovamente l'Unità di crisi della Protezione civile della provincia di Rimini con prefetto Rosa Maria Padovano, il questore, Rosanna Lavezzaro, il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Mario La Mura, oltre a corpo forestale dello Stato, polizia stradale, guardia di Finanza e pronto soccorso.



Per quanto riguarda gli aggiornamenti su Rimini nel tardo pomeriggio si registra il Parco XXV Aprile completamente allagato, dove l'acqua arriva quasi all'ingresso del parcheggio Tiberio. La Polizia Locale ha transennato l'ingresso e lo presidia. Sulla viabilità si segnala via Dario Campana parzialmente allagata, via Bordoni, in direzione del parco è chiusa, via Benassi completamente allagata. La Polizia Stradale sta chiudendo la Strada Statale alla rotonda con l'incrocio di via A. Moro.