Motori, Drudi-Show al Brands Hatch. Nei kart Marchioro a podio

| 17:26 - 16 Maggio 2023

Drudi sul podio.



Mattia Drudi si prende la ribalta dell'ultimo weekend e porta il nome della Scuderia San Marino sul gradino più alto del podio in Inghilterra.



Alla seconda gara del campionato Fanatec GT World Challenge il pilota italiano conquista il secondo posto in Gara 1 e in quella successiva ottiene la vittoria, posizionandosi insieme al suo compagno di squadra, lo svizzero Ricardo Feller, davanti all'equipaggio composto dall'ex campione mondiale di MotoGP Valentino Rossi e Maxime Martin.



Passando ai kart: a Viterbo Christian Marchioro ottiene un secondo posto in Gara 1 nel campionato Italiano Rotax Senior, mentre in Gara 2 termina al sesto posto. Per Lorenzo Cheli, impegnato nell'Easykart 60 17° piazzamento in classifica.



Non hanno gareggiato a causa del peggiorarsi delle condizioni meteo Lorenzo Leardini, Alessandro Pedini Amati e Nicolas Tagliaferri.