Futsal RSM, passa il Tre Fiori. Tutto ok per Fiorentino, Folgore e La Fiorita  

Sport

Repubblica San Marino

16 Maggio 2023





Non riesce la rimonta al Domagnano contro il Tre Fiori, nessun problema invece per Fiorentino, Folgore e La Fiorita. Questo è il riassunto del ritorno dei quarti dei playoff di Campionato Sammarinese di futsal che si sono giocati ieri sera sul Titano e che hanno così delineato le due semifinali.

La partita più incerta era quella tra Domagnano e Tre Fiori, che non ha deluso le aspettative. La squadra di Manuel Mussoni doveva solo vincere in virtù del peggior piazzamento in stagione regolare rispetto alla compagine guidata da Alex Bugli. I Giallorossi sul finale di tempo potrebbero sbloccarla ma falliscono un tiro libero con Manuel Bollini. Ad inizio ripresa però ecco il preziosissimo vantaggio che porta la firma di Giovanni Marcucci con un'azione personale. Il Tre Fiori però non ci sta e poco dopo trova il pareggio con Paolo Verri (45') che con un tocco sotto porta rimette di nuovo avanti i Gialloblu in ottica qualificazione. I minuti finali sono vibranti: prima al 50' Davide Dolcini viene espulso, il Domagnano però resiste anche con l'uomo in meno. L'occasione per i Giallorossi arriva sul finale di tempo con l'espulsione di Danny Gasperoni ma nonostante l'uomo in meno sono i Gialloblu a portarsi in vantaggio con Andrea Cappelli che sfrutta il portiere di movimento per il Domagnano e segna il 2-1 da metà campo. Fine gara ancor più incandescente con le espulsioni per Villa e Bollini tra i Giallorossi e il tecnico dei Gialloblu Alex Bugli (quest'ultimo, così come per Gasperoni non ci saranno sicuramente nell'andata della semifinale).

Tre Fiori che dunque nella parte bassa del tabellone troverà i campioni in carica della Folgore che ieri sera non hanno avuto particolari problemi nel derby con la Juvenes-Dogana. Forte del 6-1 dell'andata, la squadra di Spada si è imposta anche al ritorno con un secco 5-0. Due gol in avvio per i Giallorossoneri grazie a Massimiliano Bernardi e Matteo Chezzi, nella ripresa invece vanno a segno Matteo Iuliani, Andrea Pelliccioni e nuovamente Chezzi con la doppietta personale.

La parte alta del tabellone playoff invece vedrà la semifinale tra Fiorentino e La Fiorita. I freschi campioni di Titano Futsal Cup ieri sera erano impegnati con la Libertas e ripartivano dal 9-2 dell'andata. Ennesima vittoria per la squadra di Michelotti che grazie al 3-0 sulla squadra di Penserini accede come detto alla semifinale. Vantaggio dei Rossoblu nella prima frazione con Andrea Ercolani, che poi raddoppiano ad inizio ripresa con Daniele Maiani e la chiudono definitivamente su rigore nel finale con Danilo Busignani. Unico neo per il Fiorentino l'espulsione di Andrea Ceccoli al 52'.

Larga vittoria anche per La Fiorita che accede alla semifinale contro il Fiorentino. La squadra di Davide Ghiotti – dopo il 6-0 di una settimana fa – si impone largamente ieri sera grazie al 7-2 alla Virtus. Doppio vantaggio nella prima frazione con Giacomo Bernardi e Andrea Franciosi che poi segna il tris anche ad avvio ripresa. Il poker porta nuovamente la firma di Bernardi, poi Sensoli accorcia per i Neroverdi ma nel finale si scatena Jacopo Giuccioli che segna una tripletta in pochi minuti prima della rete di Matteo Morganti che chiude la contesa.



Ora via con le semifinali, con la gara di andata in programma martedì 23 maggio ed il ritorno martedì 30 maggio. Tutte le sfide – comprese le finali – si giocheranno al Multieventi Sport Domus di Serravalle.