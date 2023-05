Calcio, Reunion del Rimini di Arrigo Sacchi stagione 1984-1985. Ritrovo all'Auriga

Sport

Rimini

| 19:03 - 16 Maggio 2023

La rosa del Rimini 1984-1985 guidata da Arrigo Sacchi.





Il maltempo ci ha messo lo zampino, ma il Rimini 1984-1985 è più forte di pioggia e vento. Mercoledì al ristorante Auriga in via Regina Margherita 143 a Rivazzurra, Reunion di quella squadra allenata da Arrigo Sacchi con vice Firmino Pederiva – per il tecnico di Fusignano era un ritorno dopo la stagione in biancorosso 82-83 - con Dino Cappelli e Gastone Montesi al comando.

Un evento organizzato da Giampiero Rocco, il roccioso difensore centrale di quel Rimini che con pazienza ha messo assieme i vecchi compagni con molti dei quali è rimasto in contatto.

Il secondo Rimini di Sacchi era una formazione giovane, che si piazzò al quarto posto in serie C dopo un girone di andata strepitoso (23 punti) ed un ritorno in flessione (17 punti). Una terza serie che niente aveva da spartire con quella attuale per il livello tecnico dei protagonisti e il seguito mediatico che aveva.

Furono promossi alla fine il Brescia e il Vicenza del giovanissimo Roberto Baggio “annientato” al Neri da una doppietta di Davide Zannoni, il capocannoniere del campionato con 17 gol, uno in più di Gritti (Brescia) e Rondon (Vicenza). Anche il Brescia di Orrico cadde al Neri. Quel Rimini cera formati da tanti giovani di belle speranze, di cui facevano parte oltre a Zannoni, Bianchi, Ferrari, Mastini, Righetti, Sormani, Zamagna, Protti attorno ai quali faceva da chioccia un leader leader come Pierluigi Frosio, purtroppo scomparso (sarà presente il figlio Alex).

Il gioco del Rimini incantò tanto che a fine stagione il patron del Parma Ceresini portò via Sacchi e con lui Zannoni, Righetti e Bianchi e nella stagione successiva anche Zamagna, Galassi, Sormani e il portiere Ferrari. Il Neri era sempre pieno e l'entusiasmo contagioso.



I CONVOCATI

Staff tecnico: Arrigo Sacchi, Giorgio Perversi, Firmino Pederiva, Paolo Baffoni, Francesco Giuseppe Pianori.

Giocatori: Walter Bianchi, Giancarlo Boldini, Paolo Cangini, Gianni Cristiani, Maurizio “Willy” De Luca, Marco Ferrari, Giancarlo Fiordisaggio, Andrea Galassi, Gaetano Manzi, Fabrizio Mastini, Mirko Mattei, Pierluigi Pierozzi, Igor Protti, Luca Righetti, Giampiero Rocco, Sabatino Saveriano, Adolfo Sormani, Gabriele Zamagna, Davide Zannoni.