Segni di rispetto e di non-rispetto: gli occhi degli studenti riminesi sul bene comune

Attualità

Rimini

| 16:33 - 16 Maggio 2023

Segni di rispetto e di non-rispetto, 1a.

Sarà aperta fino a sabato 20 maggio alla Galleria dell'Immagine in Biblioteca Gambalunga, dalle 10.00 alle 19.00, la mostra fotografica che raccoglie una selezione di immagini scattate dagli studenti riminesi e dedicate al rispetto, o non rispetto, del bene comune.



L'iniziativa è a cura del Rotary Club Rimini Riviera, col patrocinio del Comune di Rimini e in collaborazione con il Museo della Città, che aggiunge proposte dedicate alle nuove generazioni nel solco dei progetti che pensano alla città e al suo futuro, ma anche al senso civico di chi la abita e alla capacità di gestirli nel proprio interesse e in quello delle future generazioni.



Con il concorso Segni di rispetto e di non-rispetto il Rotary ha puntato all'immediatezza e alla forza comunicativa delle immagini fotografiche, alla facilità di produzione delle stesse da parte dei giovani, anche con un semplice smartphone.



All'inaugurazione della mostra, preceduta dalla premiazione dei primi tre fotografi selezionati dalla giuria, è intervenuta l'assessora alle politiche per i giovani Francesca Mattei, accolta dalla presidente del Rotary Club Rimini Riviera Roberta Mariotti e dal presidente della commissione cultura, Alessandro Mori.



La prima immagine scelta è quella scattata da Anja Di Stasi della 3D del Liceo Classico G. Cesare – M. Valgimigli. Al secondo posto quella di Eleonora Galvani della stessa classe e terza la foto di Filippo Brandon Rossi, 3A dell'Istituto Malatesta di Rimini. Menzioni speciali per Anna Lanzoni, Riccardo Benzi, Elisa Serafini, Samuel Craig, Agnese Arcangeli e Francesco Lozzi.