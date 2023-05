Riccione città divisa in due dal maltempo. Allagato piano terra di una Rsa

Cronaca

Riccione

| 16:28 - 16 Maggio 2023





Una città 'divisa in due' dal maltempo. Le piogge, che dalla notte flagellano la Romagna, dalle alture sino alla costa, hanno di fatto separato le due 'anime' di Riccione: quella storica che si trova al di sopra della ferrovia e quella 'marinara' che si trova al di sotto della via ferrata.



Sin dal mattino i sottopassi della città romagnola sono chiusi e il traffico dei veicoli è interrotto nelle direttrice 'mare-monte' e viceversa. Tanti sono stati i mezzi bloccati dalle acque nei sottopassaggi e tanti sono i riccionesi che si fermano in corrispondenza dei passi per cercare un varco pedonale o per sincerarsi della situazione. Molti i cittadini che si sono ritrovati sulle sponde del porto canale con il Rio Melo, il corso d'acqua che attraversa Riccione ingrossato dalle precipitazioni, limaccioso e a sfiorare il ponte e il sottopasso della ferrovia.



Tra le criticità segnalate, l'allegamento del piano terra della residenza per anziani "Nuova Primavera", in via Torino, sul lungomare. Gli ospiti sono stati spostati ai piani superiori dell'immobile. L'indicazione per l'intera cittadinanza, alla luce del maltempo, come emerso nel corso degli incontri in Prefettura con i sindaci del territorio è comunque quella di salire ai piani più alti delle abitazioni in caso di rischio allagamenti.