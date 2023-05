Erica e Sofia, agenti eroine: salvano due persone bloccate nel sottopasso allagato

Cronaca

16 Maggio 2023

In gallery l'ispettore Lorenzo Grassi e Sofia Pompili.



Due persone salvate da due agenti del Comando intercomunale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano. Attorno alle dieci di questa mattina (martedì 16 maggio) due uomini di origine straniera a bordo di un camioncino hanno tentato di transitare nel sottopasso del portocanale di Riccione nonostante l'acqua fosse già alta e la Polizia locale avesse posizionato delle transenne per impedire il passaggio dei mezzi.



Appena immerso nell'acqua del sottopasso, il motore del furgoncino si è spento e i due occupanti sono rimasti bloccati, non riuscendo neppure ad aprire le portiere per potersi mettere in salvo.



Due agenti della Polizia locale in servizio a Riccione, Erica Leonardi Cambrini e Sofia Pompili, che in quel momento stavano presidiando i sottopassi, hanno notato la situazione di pericolo e sono subito intervenute. Per trarre in salvo i due occupanti dell'auto non hanno esitato a immergersi nell'acqua che in quel momento, oltre a essere molto fredda, nel punto più profondo aveva quasi raggiunto l'altezza delle loro spalle.



Situazioni analoghe nella tarda mattinata di oggi se ne sono verificate numerose. In un altro caso, l'ispettore Lorenzo Grassi e l'agente Laura Caputo hanno dovuto addirittura spingere un'auto per farla uscire dal sottopasso in cui era bloccata perché il conducente, terrorizzato all'idea di perdere la macchina, si rifiutava di scendere dall'abitacolo. Nonostante la presenza delle transenne e degli agenti lungo le strade, sono stati davvero in tanti a tentare di attraversare sottopassi e ponti chiusi, finendo, in diversi casi, per dovere abbandonare l'auto.



Il comando della Polizia di Riccione da questa mattina ha schierato sei pattuglie a presidio delle strade, in particolare dei sottopassi, trovando la disponibilità di tanti agenti che, data l'emergenza, si sono proposti per fare anche altri turni rispetto a quelli programmati.