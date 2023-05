Verucchio: chiuse al traffico le vie San Paterniano e Mondaini

Cronaca

Verucchio

| 15:56 - 16 Maggio 2023





In seguito al nuovo bollettino meteo 62/2023 della Protezione Civile Regionale, che ha dichiarato un ulteriore stato di allerta rossa per l'intera giornata di domani (mercoledì 17 maggio) anche per il territorio di Verucchio, in accordo con la Prefettura e gli altri Comuni della Provincia di Rimini, l'amministrazione comunale ha disposto la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado – compresi i nidi d'infanzia – palestre comunali, biblioteche, centri diurni per anziani, centri educativi e di formazione professionale anche per la giornata di domani mercoledì 17 maggio.



Il provvedimento è adottato in considerazione dei disagi e dei rischi per la mobilità e per l'incolumità delle persone che possono derivare dal maltempo, anche dallo svolgimento del servizio di trasporto urbano, extraurbano e dagli spostamenti delle famiglie e degli studenti sul territorio, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica ed evitare pericoli agli alunni e al personale delle scuole.



Resteranno attivi anche domani il Centro sovracomunale di Protezione civile di via Scalone e il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (COC) che dalle prime ore di questa mattina ha visto i tecnici e l'assessore Andrea Cardinali monitorare e presidiare il territorio per tenere sotto stretta osservazione i punti critici: dal Ponte Bayley a via Ponte, via Dogana, ivia Pascoli e via Lamarmora, via Valle e ogni area da cui sono pervenute segnalazioni.



Oltre ovviamente al fiume Marecchia, arrivato a superare il livello 2 già nella prima mattinata.



Sono state chiuse al traffico via San Paterniano e via Mondaini, quest'ultima riaperta dopo qualche ora.



L'amministrazione rinnova l'invito alla cautela e a evitare spostamenti se non strettamente necessari e ricorda che per segnalare ogni situazione di emergenza è possibile contattare i Vigili del Fuoco di Rimini al 115 e in orario di lavoro anche l'Ufficio Tecnico allo 0541-673961