Maltempo: piena del Ventena, allagamenti a San Giovanni in Marignano

| 14:27 - 16 Maggio 2023

Il torrente Ventena FOTO BALLANTE.





Anche a San Giovanni in Marignano si sono registrate criticità per la forte ondata di maltempo che ha colpito tutta la Provincia di Rimini. Il torrente Ventena è in piena e la situazione è costantemente monitorata dal sindaco Morelli, in collegamento costante con la Prefettura di Rimini, sul posto assieme alla protezione civile, ai volontari dell'associazione nazionale dei Carabinieri e al personale della polizia locale. L'acqua ha invaso scantinati e garage, mentre il ponte che attraversa il Ventena, nel centro di San Giovanni, è stato prontamente chiuso.