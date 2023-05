Maltempo: scuole chiuse a Rimini mercoledì 17 maggio

Cronaca

Rimini

| 14:05 - 16 Maggio 2023

Foto di repertorio.



Scuole chiuse nel Comune di Rimini anche per la giornata di domani (mercoledì 17 maggio). Lo annuncia in una breve nota il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, a seguito della riunione avvenuta in tarda mattinata in Prefettura. Saranno dunque chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché tutti i servizi educativi.



Scuole chiuse domani (mercoledì 17 maggio) anche a Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, Santarcangelo di Romagna, Verucchio, Novafeltria, Coriano.



LA NOTA DEL COMUNE DI MISANO La Regione Emilia-Romagna, tramite l'Agenzia di protezione Civile, ha prolungato l'allerta rossa anche per domani e il Sindaco Fabrizio Piccioni, al termine del confronto con Prefettura e le Amministrazioni del territorio, ha diffuso una nuova ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole per la giornata di domani, mercoledì 17 maggio, nel territorio di Misano Adriatico. "Le criticità idrauliche e idrogeologiche previste ancora nelle prossime ore e nella giornata di domani ci impongono questa decisione – il commento di Fabrizio Piccioni – che attiene alla sicurezza e agevola gli interventi laddove necessario. Invito i cittadini a limitare allo stretto necessario gli spostamenti e ad usare la massima precauzione in ogni attività". Domani resteranno chiusi, oltre ai plessi scolastici di ogni ordine e grado, anche i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e gli impianti sportivi.



LA NOTA DI RICCIONE L'amministrazione comunale di Riccione comunica anche per la giornata di domani, mercoledì 17 maggio 2023, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, gli impianti sportivi all'interno delle strutture scolastiche e i centri diurni. La sindaca di Riccione Daniela Angelini, in accordo con Prefettura di Rimini e Protezione civile, a seguito dell'allerta rossa confermata per domani dalla Regione Emilia Romagna per criticità idrauliche e idrogeologiche, ha firmato una nuova ordinanza per chiudere le scuole. La sindaca Angelini ribadisce l'invito alla cittadinanza a evitare spostamenti non necessari.





RIMINI, ALTRE CHIUSURE CONFERMATE Come per la giornata di oggi, anche per quella di domani resteranno chiusi inoltre i centri di formazione professionale (IeFP), i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani, i centri diurni per disabili e i centri socio-occupazionali nonché è prevista l'interruzione delle attività sportive svolte presso le palestre scolastiche aventi sede nel territorio comunale, la chiusura di strutture e impianti sportivi comunali e palestre scolastiche aventi sede nel territorio comunale. Non si svolgerà inoltre per la giornata di domani il mercato ambulante del mercoledì.