Rimini: mangia a sbafo in due minimarket e aggredisce i titolari per non pagare

| 13:59 - 16 Maggio 2023

Foto di repertorio.





Un cittadino italiano, con precedenti, ha seminato lo scompiglio, nel pomeriggio di martedì 9 maggio, in due minimarket di viale Regina Margherita. La vicenda è stata resa nota solo oggi, una settimana di distanza dai fatti. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, intervenuta sul posto, l'uomo si è messo a consumare alcuni snack in uno dei due minimarket, per poi aggredire e spingere violentemente il titolare dell'esercizio, che reclamava il pagamento. Stessa scena nel secondo minimarket, ma in questo caso l'esercente è stato colpito con un pugno.



La Polizia è intervenuta e ha bloccato il responsabile delle due aggressioni, arrestato per l'ipotesi di reato di tentata rapina impropria. Era in stato di escandescenza, con un atteggiamento aggressivo anche verso gli stessi agenti intervenuti. È stato anche denunciato per le ipotesi di reato di rifiuto a fornire le proprie generalità e resistenza a pubblico ufficiale.