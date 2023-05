Cronaca

Riccione

| 13:11 - 16 Maggio 2023

Pompieri in azione a Riccione con il gommone.





A Riccione sono in corso numerosi interventi di soccorso. In viale La Spezia i vigili del fuoco attorno a mezzogiorno hanno tratto in salvo due persone disabili che rischiavano di annegare. Per raggiungerle hanno dovuto impiegare i gommoni e sono riusciti a salvarle. Diverse auto sono rimaste bloccate nei vari sottopassi della città. Si registrano numerosi allagamenti di garage e scantinati. Le chiamate ai centralini che gestiscono le emergenze sono centinaia.