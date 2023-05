Violento maltempo mette in ginocchio Rimini: esondazioni e frane nel territorio

Cronaca

Una fortissima ondata di maltempo, annunciata da giorni dalle previsioni, sta mettendo in ginocchio il territorio riminese.



In poche ore sono scesi diversi mm di pioggia, dai 50 agli 80, ma la zona tra Riccione, Cattolica e Misano Adriatico rileva punte di 100-120 mm, come evidenziato da Centro Meteo Emilia Romagna. La causa sono "rovesci temporaleschi semi-stazionari che hanno coinvolto queste zone a ripetizione".



Il comune di Riccione parla di "grave situazione emergenziale" diffusa su tutto il territorio comunale, con sottopassi e ponti bloccati e non transitabili. Ma non solo: anche molte strade della città non sono percorribili. Gli agenti della polizia locale e il personale della protezione civile stanno chiudendo i viali in condizioni maggiormente critiche.



Sono in corso numerosi interventi di soccorso: in viale La Spezia i vigili del fuoco attorno a mezzogiorno hanno tratto in salvo due persone diversamente abili che rischiavano di annegare. Per raggiungerle hanno dovuto impiegare i gommoni e sono riusciti a salvarle in extremis. Diverse auto sono rimaste bloccate nei vari sottopassi della città. Si registrano, infine, numerosi allagamenti di garage e scantinati.



Lasciando Riccione, è critica la situazione dei fiumi. L'Ausa è esondato in zona Ex Ghigi, sulla Superstrada di San Marino. Le immagini riprese da un video che cirocola sui social sono inequivocabili, con le auto costrette letteralmente a navigare nell'acqua. Il fiume Conca è ai limiti, il fiume Marecchia è tracimato a Ponte Santa Maria Maddalena, nella zona del ristorante "La Spiga d'oro". E in merito alla situazione del ponte di questa località, punto fondamentale di collegamento tra Alta Valmarecchia e Rimini, non ci sono al momento decisioni su una sua chisura. Il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini conferma: "I tecnici di Anas stanno monitorando la situazione". È invece chiuso il ponte di collegamento per Maiolo. Come riporta l'Ansa, alcune famiglie residenti nel comune di Novafeltria, sono state evacuate per precauzione.



Nelle zone appenniniche la situazione è particolarmente critica. A Villa di Fragheto i residenti sono in difficoltà e chiedono aiuto: "Siamo pochi, ma isolati. Non posso uscire di casa e ho un piccolo allevamento di mucche da custodire. È difficile uscire anche a piedi da questo paese". La strada Sarsinate, che congiunge Sarsina a Sant'Agata Feltria, è stata chiusa per una frana. Sempre sui social circola un video di Soanne, con i pesci del lago morti e trascinati sulla careggiata stradale.

Chiuso il ponte che collega Pennabilli a Sant'Agata Feltria, a Ponte Messa, dietro alla piscina "Da Quinto".



Alle 13 circa le piogge stanno perdendo di intensità, ma poche speranze: a breve sono attese altre precipitazioni di forte consistenza.





