Basket Promozione, playoff: S.G.Tiberius passa alla bella

Sport

Rimini

| 12:54 - 16 Maggio 2023

Risultati di playoff e playout del campionato di Promozione dei gironi E-F. Applausi ai riminesi dell'SG Tiberius, capaci di vincere due volte ai “Salesiani”. Terminati, invece, i play out con le retrocessioni di Santarcangiolese e San Patrignano.



PLAY OFF

Quarti Gara 2

SG TIBERIUS – P.G.S. WELCOME 70 – 74 (1-1)

(27-16; 40-27; 56-53)

Basket 2000 Rimini San Marino: Accardo 2, Ambrassa 2, Baldassarri ne, Benzi 6,

Campajola 13, Del Fabbro 15, Fabbri ne, Ferrini 9, Guziur 18, Magnani 3, Neri,

Stabile 2. All. Brienza.

Pgs Welcome: Verardi, Lamborghini A. 2, Caprara 8, Lamborghini L. 19, Melchiorre,

Govoni, Cavallone, Pasquali N., Giuliani 7, Sovrani 18, Sanguettoli 5, Pasquali M.

15. All. Sanguettoli M.

HORNETS BASKET – QUADRO PIANO 52 – 48 (2-0)

(16-14; 29-25; 43-38)

Hornets: Cruzat 10, Sirri 8, Guerrato 8, Canovi 7, Cataldo 6, Maldini 5, Caruso 3,

Gadani 3, De Leo 2, Orlando, Tubertini ne, Mazzola ne. All. Bonacorsi.

Faenza: Santini 7, Marziali ne, Troni 5, Santo 16, Anghileanu ne, Boero 4, Pezzi,

Melandri ne, Fabbri 2, Castellari, Silimbani 6, Bulzacca 8. All. Vespignani.

Gara 3

40068 PIZZA&MORE – TIGERS BASKET 2014 62 – 57 (2-1)

(16-15; 38-28; 48-45)

San Lazzaro: Tuccillo 15, Marinelli 11, Mengoli 11, Testa 8, Lucarini 6, Paolucci 5,

Venturi R. 4, Venturi N. 2, Omodei, Guidetti M., Candini. All. Guidetti.

Tigers Forlì: Rossi 15, Liverani 7, Brunetti J. 7, Lotti 6, Brunetti N. 6, Gavelli 6,

Mariani 5, Naldi 3, Gnini 2, Petrini. All. Lapenta.

P.G.S. WELCOME – SG TIBERIUS 63 – 74 (1-2)

(14-24; 34-44; 48-61)

Pgs Welcome: Caprara 17, Pasquali N. 18, Lamborghini L. 5, Giuliani 6,

Lamborghini A., Sovrani 4, Melchiorre 4, Govoni ne, Schmitz, Cavallone, Pasquali

M. 9. All. Sanguettoli M.

BK 2000 Rimini San Marino: Accardo 9, Ambrassa 5, Baldassarri, Campajola 18, Del

Fabbro 11, Ferrini 2, Guziur 11, Magnani 10, Neri, Stabile 8. All. Brienza.

Semifinali Gara 1

LUSA BASKET – 40068 PIZZA&MORE 78 – 69 (1-0)

(22-17; 43-36; 66-50)

Massa Lombarda: Ugulini 6, Spinosa 10, Pietrini 12, Bacocco, Dalla Malva 3, Asioli

7, Orlando 10, Delvecchio 23, Rivola 7, Castelli, Filippini, Berardi ne. All. Solaroli.

San Lazzaro: Omodei, Venturi R. 7, Tuccillo 15, Mengoli 11, Paolucci 2, Venturi N.,

Fornasari, Lucarini 8, Testa 11, Marinelli 13, Guidetti M. 2. All. Guidetti D.

HORNETS BASKET – SG TIBERIUS RIMINI SAN MARINO Gio 18/05/2023 21:15



PLAY OUT

Finali gara 2

BELLARIA BASKET – SAN PATRIGNANO 70 – 63 dts (2-0)

(14-19; 34-37; 47-49; 61-61)

Bellaria: Maggioli, Polanco 4, Lumini 7, Vernocchi ne, Giorgetti ne, Stefanini ne,

Ricciotti L. 22, Paganelli 1, Tassinari, Foiera 18, Bussi 9, Donati 9. All. Ricciotti D.

San Patrignano: Montanari 6, Conocchiari 30, Magni 1, Agostini 7, Trombin 7,

Cardarelli 4, Bindi 5, Romboli 3, Cupparoni, Magri. All. Gregori.

SANTARCANGIOLESE BASKET – AICS JUNIOR 39 – 87 (0-2)

(8-28; 19-52; 27-68)

Santarcangelo: Ceccarelli 2, Fabbri O. 6, Caverzan 17, Caccioppoli, Zaghini 10,

Fabbri R. 2, Azarenko, Vertaglia, Balducci 2, Rossi. All. Bezzi.

Aics Forlì: Barzanti 6, Gigliotti 11, Adamo 8, Gori 15, Scozzoli 2, Corsi, Sansoni 7,

Corzani 20, Gardini 8, Ghetti 1, Scozzese 1, Ricci 8. All. Mambelli.