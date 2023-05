A Riccione i campionati Italiani Tennistavolo 2023

Sport

Riccione

| 12:12 - 16 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

Dal 25 maggio all'8 giugno il Playhall (via Carpi, 24) ospita i Campionati Italiani Tennistavolo 2023 Masters, 4a-5a-6a Categoria, Interforze, durante i quali gli atleti parteciperanno per le diverse fasce d'età e categoria nelle gare singole e a coppie.





I Campionati sono organizzati da Fitet - Federazione italiana tennistavolo - e patrocinati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Riccione.





Il tennistavolo è una specialità olimpica, uno sport adatto a qualsiasi età e praticabile in ogni stagione, diffuso in particolare in Cina e in Giappone. In Italia, prese valenza di disciplina sportiva in seguito alla nascita della Federazione italiana di tennistavolo che venne riconosciuta come ente sportivo dal Coni nel 1979.