I casinò e il gioco online: numeri e previsioni da capogiro

| 12:11 - 16 Maggio 2023

Negli ultimi anni, il gioco d'azzardo online ha visto una crescita esponenziale, tanto da essere diventato una delle industrie più potenti del globo con ricavi lordi di 108,5 miliardi di euro solo in Europa nel 2022 (fonte: European Gaming and Betting Association).

Ma quali sono i dati che stanno dietro a questo fenomeno? E come stanno cambiando le abitudini di gioco degli utenti in tutto il mondo?



Secondo uno studio approfondito della società di ricerca di mercato Technavio, il mercato del gioco d'azzardo online dovrebbe crescere a livello mondiale del 7,1% tra il 2023 e il 2027, grazie a una serie di variabili, tra cui l'aumento del numero di utenti che giocano sui dispositivi mobili, la crescente disponibilità di connessioni internet ad alta velocità e le restrizioni sempre meno rigide dei Paesi nei confronti del gioco online.



Il gioco online è cambiato e si è evoluto insieme al mondo e alla tecnologia, che da strumento visto con un po' di diffidenza prima del 2020, è diventato parte della nostra quotidianità prima per necessità e poi per comodità: così le persone hanno iniziato a fidarsi di più del gioco online, esattamente come degli e-commerce e dei corsi di formazione a distanza.



Il processo di evoluzione della digitalizzazione ha influito moltissimo sullo sviluppo del gioco online nel senso più ampio del termine: quando parliamo di gioco online ci riferiamo, infatti, non solo ai casinò ma anche alle scommesse e alla lotteria e tutto ciò che viene incluso nel gioco legale a distanza.



Per quanto concerne le preferenze degli utenti, dalla ricerca di Techanvio possiamo osservare che a livello mondiale la lotteria è al primo posto dei giochi online più diffusi, seguita poi dalle scommesse e infine dai giochi dei casinò.



Cambiano invece le proporzioni in Europa dove, secondo la European Gaming and Betting Association, i giochi online preferiti nel 2022 seguono questa classifica:



al primo posto con il 39% delle preferenze, i giochi dei casinò online;

al secondo posto con il 35% le scommesse di sport ed eventi vari;

al terzo posto con il 18% la lotteria;

al quarto posto il poker con il 4%;

al quinto posto il bingo con il 3%;

all'ultimo posto altri giochi online con l'1%.

Casinò online: cosa piace ai gamers

Gioco e casinò online: dove si concentrano i giocatori?

l'Australia, dove, tra l'altro, le vincite non sono nemmeno tassate, quindi i profitti risultano essere ancor più appetitosi;

il Canada, dove 3 persone su 4 giocano regolarmente (soprattutto scommesse);

Singapore, dove il gioco teoricamente sarebbe illegale ma sembra che la spesa media al gioco per individuo sia di quasi 1.200 dollari all'anno quindi il gioco, anche se illegale, piace molto;

l'Irlanda, dove oltre ai casinò vanno pazzi per le scommesse sulle corse dei cani;

la Norvegia, nonostante le leggi sul gioco siano parecchio restrittive;

la Grecia, dove a farla da padrone sono le lotterie nazionali;

la Spagna con casinò e slot machine e una predilezione per le scommesse sul calcio;

l'Italia con una media di 517 dollari l'anno tra casinò, poker, scommesse, Gratta e Vinci e lotterie.

Se all'inizio gli habitué dei casinò erano piuttosto diffidenti nei confronti delle versioni virtuali perché mancavano tutte quelle caratteristiche fisiche che rendevano piacevole ed emozionante il gioco (come l'ambiente, i suoni, il contesto tra drink e socializzazione con altre persone, ecc.) nel tempo si sono abituati e hanno apprezzato altri vantaggi offerti dai giochi dei casinò online riconducibili a comodità, profitti maggiori per i nuovi clienti e maggiore anonimato.I casinò online, infatti, hanno capito che dovevano sopperire a queste mancanze con altre funzionalità e vantaggi maggiori che avrebbero potuto attirare facilmente i giocatori.Così sono stati introdotti i bonus benvenuto, una sorta di voucher in denaro che viene offerto ai nuovi giocatori per attirarli al gioco e farli appassionare e motivare, una mossa senz'altro astuta per ampliare la propria clientela.Poi ci sono i casinò online con deposito di 5 euro a salire, l'ideale per iniziare a giocare investendo una piccolissima somma: in questo modo la percezione di spesa è bassa e incoraggiante, soprattutto per chi è alle prime armi col gioco d'azzardo.Tra le altre funzionalità gradite dai giocatori dei casinò online, ci sono i metodi di pagamento accettati che sono sempre di più e sempre più vari, il che apporta molteplici vantaggi ai giocatori: alcuni metodi di pagamento aumentano l'anonimato dei clienti (pagamento tramite Paysafecard, carde virtuali, PayPal), altri sono anche innovativi oltre che scollegati da dati sensibili (pagamento tramite Bitcoin e altre criptovalute).Tutti questi stratagemmi sono uniti a esperienze di gioco sempre più ottimali e simili a quelle reali: per alcuni giochi vengono organizzati tornei in diretta live (soprattutto nel poker), in altri sono inseriti suoni che riprendono il contesto di un casinò fisico e ricreano la stessa atmosfera, tutto questo dalla comodità del proprio divano.Tutto ciò contribuisce a far crescere gli appassionati al mondo del gioco legale online, sempre più numerosi in tutto il mondo.Un altro dato interessante sull'analisi del gioco online ci dice dove viene praticato maggiormente a livello geografico.I Paesi dove i casinò e il gioco online sono più popolari sono (non in ordine):Secondo l'analisi previsionale di Technavio, sembra che gli Stati Uniti contribuiranno entro il 2027 a una crescita del settore gambling a livello globale con un altissimo 37%, favorito dalla crescita massiva di fruizione da mobile di piattaforme e app di gioco di ogni genere.In conclusione, possiamo affermare che il gioco online e i casinò virtuali sono sempre più diffusi in tutto il mondo e hanno subito un picco di crescita durante e post biennio pandemico che non sembra decelerare, anzi sembra dover continuare a crescere in modo consistente, secondo le previsioni.