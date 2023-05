Nuova Marecchiese, il comitato: 'Tutto bloccato da una firma fantasma'

Attualità

Valmarecchia

| 12:10 - 16 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

Nuova Marecchiese il comitato Valmarecchia Futura lamenta incontri mancati con provincia e comuni dell'unione. In una nota stampa il comitato ricorda come fosse stato promesso un incontro, presente anche l'Arch. Preger, subito dopo Pasqua. "Siamo a metà maggio" scrive il comitato "e non è successo nulla. Non solo."

Nella nota stampa viene anche segnalato che era anche previsto un appuntamento "organizzato dall'Unione dei Comuni della Valmarecchia con l'Arch. Edoardo Preger, alla presenza del Presidente della provincia" si legge nella nota stampa "era programmato per ragionare sulle future modifiche al tracciato e fare il punto sul progetto di fattibilità tecnica ed economica. Da ricordare che i tempi annunciati per la diffusione di questo lavoro dell'Arch. Preger sono in clamoroso ritardo e incastrati fra i veti dei Comuni. L'incontro è saltato improvvisamente, la mattina stessa. Motivo? Il documento sottoscritto dai Sindaci e ratificato dai rispettivi consigli comunali, siglato anche dalla Provincia e benedetto dalla regione Emilia-Romagna (luglio 2021!!!), non sarebbe ancora definitivo."

"Sembra, perché comunque la chiarezza non è un pregio di questa vicenda" scrive ancora il comitato "che la stessa Provincia non riconosca la validità di quel documento, che pure è stato firmato dalla sua precedente guida amministrativa. Vuol dire che il documento della ‘gestione Santi' era lacunoso? Vuol dire che l'attuale guida della provincia vuol assumersene la paternità diretta? Pare un incubo: mentre ogni giorno la strada aggiorna il numero di incidenti e feriti, le comunità imprecano per lentezze e disagi, in Provincia si palleggia su una firma da aggiornare (anche se al Comitato Valmarecchia Futura pare assai strano che si disconosca la firma della precedente presidenza). E i mesi passano. Quello che dopo l'incontro di Roma pareva un raggio di sole è in realtà la conferma di una incredibile inefficienza, la nube che sul territorio oscura tutto. Abbiamo ascoltato nei mesi scorsi le belle parole uscite dalla Provincia, con la quale peraltro è stato impossibile in questi mesi trovare occasione per un incontro. Il Comitato ha sempre messo in guardia sulla necessità di farle seguire da fatti concreti. Il risultato è una melina che offende le comunità della Valmarecchia."