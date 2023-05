Una frana disastrosa isola Villa di Fragheto a Casteldelci

Cronaca

Casteldelci

| 11:04 - 16 Maggio 2023

Un fermo immagine del video sul profilo Fb di Marco Novelli.

Una violenta frana, seguita da un'allerta rossa per il maltempo annunciata, ha completamente isolato Villa di Fragheto, una comunità situata nell'entroterra di Rimini. Le forze dell'ordine e i soccorritori della protezione civile, in collaborazione con i vigili del fuoco, stanno intervenendo prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei residenti.



Il sindaco Fabiano Tonielli ha descritto la situazione come "gravissima". Le autorità locali hanno immediatamente attivato un piano di emergenza per coordinare l'intervento di soccorso e garantirne la rapidità sul luogo dell'evento.



Difficoltà anche a Sant'Agata Feltria, la strada che collega la città con Sarsina è stata chiusa per un'altra frana.