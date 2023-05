Maltempo: forti venti e piogge intense colpiscono la costa e l'entroterra riminese

Cronaca

Novafeltria

| 10:17 - 16 Maggio 2023

Continua il maltempo annunciato dall'allerta meteo regionale con la costa colpita da venti forti e piogge intermittenti, che variano tra leggere e intense. Nell'entroterra, oltre al vento, si registrano precipitazioni intense, con una situazione critica attualmente segnalata in Alta Valmarecchia, dove i Vigili del Fuoco e Protezione Civile stanno effettuando diversi interventi. La Prefettura provinciale e i centri operativi comunali monitorano costantemente la situazione. Il Centro coordinamento soccorsi si riunirà oggi alle 13, a meno che non si verifichino eventi eccezionali. Nel corso della mattinata si terrà anche una riunione del comitato Operativo Viabilità. I corsi d'acqua, a partire dal fiume Marecchia, sono in piena e creano preoccupazione.



Diverse criticità sono segnalate a Riccione dove è stata disposta la chiusura della stazione ferroviaria oltre che di tutti i sottopassi ed i ponti. In un post sui suoi social, il comune consiglia di non uscire di casa.





Seguiranno aggiornamenti.