Rimini Footgolf: storica vittoria di tappa a squadre, Cavicchi show

Sport

Rimini

| 10:15 - 16 Maggio 2023

Rimini Footgolf, in gallery Cavicchi.



Nuovo weekend di gare per il Rimini Footgolf. Sabato (13 maggio) il golf "Terre dei Consoli" di Viterbo ha ospitato le ultime due sfide per l'accesso alle fasi finali e al team challenge in programma sabato 17 giugno presso il golf di Vigevano (Pavia).



Rimini Footgolf chiude con 13 punti in vetta assieme a Genova e Livorno 2013-Prato, ma viene premiata dal maggior numero di vittorie. Sabato i biancorossi hanno superato 2-1 i padroni di casa della Lazio e pareggiato con Bitta 1,5 a 1,5.



Domenica la tappa nazionale e individuale e a squadre, con una straordinaria performance di Alessio Cavicchi: un -12 che lo porta in vetta nell'individuale. Rossi, Fabbri e Zerbini gli altri tre migliori che permettono al Rimini Footgolf di vincere la tappa di giornate anche a squadra, precedendo Motta e Fiuggi. Un successo che replica quello ottenuto nel 2019.



I RISULTATI DEI RIMINESI Cavicchi -12

Rossi -9

Fabbri -6

Zerbini -6

Fasciani -5

Polverelli -4

Lucchini -4

Falasca Em. -2

Marcaccio +5

Ferracuti +7

Melloni +7

Lantermo +8

Polenta +9

Renzi +10

Nasci +20



INFO Per informazioni è possibile contattare il presidente Cristian Fabbri (347 8076062), Roberto Tosto (338 9696652), Mattia Zerbini (320 4481341). Email: footgolfrimini@libero.it. Altre informazioni: Rimini Footgolf su Facebook.