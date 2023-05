Incontro pubblico: Bambini e Adolescenti oggi. Crescere tra incertezze, fragilità e desideri

Attualità

Rimini

| 08:42 - 16 Maggio 2023

Archivio.

Associazione Arcobaleno Odv e Arci Romagna Cesena Rimini Aps stanno organizzando un incontro pubblico per giovedì 18 maggio al Cinema Fulgor di Rimini dal titolo "Bambini e adolescenti oggi: diventare grandi tra incertezze, fragilità e desideri". L'incontro prevede la presenza di esperti che terranno interventi formativi per aiutare i bambini e gli adolescenti nel loro percorso di crescita. È aperto a tutti i cittadini, in particolare genitori, insegnanti, educatori e operatori che si occupano di infanzia e adolescenza. Nel pomeriggio, ci sarà la proiezione del film d'animazione "Ernest & Célestine". La partecipazione all'intera giornata è gratuita.



Questa giornata fa parte del progetto Rete Ceet (Cultura Educazione Empowerment Territorio), finanziato da Con i Bambini Impresa Sociale e coordinato a livello nazionale da Arci. Il progetto mira a migliorare l'offerta di iniziative culturali e combattere la povertà educativa, mettendo insieme i circoli Arci e altri soggetti della comunità educante. Il progetto è stato avviato nel 2020 e si concluderà alla fine del 2023.



Nel territorio di Rimini, l'Associazione Arcobaleno Odv e Arci Romagna Cesena Rimini Aps hanno collaborato con il Comune di Rimini e vari istituti scolastici per implementare le seguenti azioni: Carovana Pedagogica, laboratori didattici ed educativi, azioni per contrastare l'isolamento, azioni per contrastare la dispersione scolastica e azioni per promuovere la fruizione culturale con i minori e le famiglie.



Durante l'incontro, si terranno vari interventi da parte di esperti e si presenteranno buone pratiche. La giornata si concluderà con la proiezione del film d'animazione "Ernest & Célestine".



Programma della mattina:



9:30 Silvia Cascetta

Presidente Arci Romagna Cesena-Rimini Aps

9:40 Chiara Bellini

Vicesindaca Comune di Rimini - Politiche per l'educazione, Università

9:50 Vanessa Niri

Coordinatrice pedagogica progetto Rete Ceet

L'innovazione del progetto Rete Ceet nella risposta alle povertà educative

10:00 Laura Petrini

Counselor Maieutico, consulente educativa e formatrice del Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti

Urlare non serve a nulla - Come gestire il rapporto con bambini e ragazzi

11:15 Coffee break

11:45 Cinzia Carnevali dialoga con Paola Masoni

Psicoanaliste Spi-Ipa (Società Psicoanalitica Italiana - International Psychoanalytic Association)

Aiutare a crescere oggi

12:15 I circoli Arci si raccontano

Le comunità educanti al lavoro. Buone pratiche dal territorio

12:45 Walter Massa

Presidente Nazionale Arci

13:00 Chiusura lavori

Modera Massimo Spaggiari

Presidente Associazione Arcobaleno Odv



Programma del pomeriggio:



16:00 Merenda

16:30 Apertura a cura di Marco Leonetti

Responsabile U.O. Cineteca e Museo Fellini

16:40 Proiezione del film d'animazione franco-belga "Ernest & Célestine" (2012)