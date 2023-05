Cronaca

Cattolica

| 08:14 - 16 Maggio 2023

Un intervento tempestivo dei Carabinieri ha salvato la vita di una giovane ragazza che stava per gettarsi sui binari nella stazione di Cattolica. Il fatto è successo domenica pomeriggio, attorno alle 17.30. La ragazza è stata afferrata appena prima che un treno in transito arrivasse a grande velocità. È stato necessario l'intervento dell'ambulanza e della polizia locale per calmare la ragazza, che è stata poi presa in cura dai medici.