Rimini pronta ad accogliere Vasco Rossi: lo stadio Romeo Neri si trasforma in un palco gigante

Attualità

Rimini

| 07:44 - 16 Maggio 2023

Il leggendario Vasco Rossi sta per fare ritorno a Rimini per un imperdibile doppio concerto che si terrà allo stadio Romeo Neri il 1° e il 2 giugno. Attualmente, il palco è in fase di allestimento e le operazioni di montaggio saranno ultimate il 23 maggio, giorno in cui inizieranno anche le prove all'aperto. La piattaforma occupa uno spazio ampio di 1.400 metri quadrati e i tecnici si sono impegnati a proteggere la pista di atletica e il campo da gioco sintetico con pannelli d'alluminio.



La capienza dello stadio è stata aumentata a quota 24.000 persone, offrendo così una straordinaria opportunità per i fan di Vasco di assistere ad uno spettacolo indimenticabile. Il cantante stesso ha annunciato sulla sua pagina Facebook che lo show sarà completamente diverso dagli anni precedenti. Vasco Rossi e la sua band stanno lavorando duramente per perfezionare ogni dettaglio e garantire una notte di puro rock.



L'attesa è palpabile e l'entusiasmo dei fan è alle stelle. Le nuove aperture per gli spettatori saranno pronte il 23 maggio, permettendo a tutti di accedere al concerto e godersi l'energia travolgente del rocker.